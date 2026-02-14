Το Χειμερινό Πρωτάθλημα Κολύμβησης συνεχίζεται αυτό το τριήμερο στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, με τη σκυτάλη να περνά στις κατηγορίες Παίδων–Κορασίδων και Εφήβων–Νεανίδων για τα σωματεία του Νότου, ανάμεσα στο οποία και ο Όμιλος μας.

Για τους αθλητές και τις αθλήτριες του Μανόλη Τσαμπανάκη, το συγκεκριμένο πρωτάθλημα αποτελεί κομβικό σημείο της φετινής αγωνιστικής διαδρομής.

Η αποστολή του ΝΟΑΝ αποτελείται από τους ακόλουθους κολυμβητές-τριες.