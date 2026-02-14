Το Χειμερινό Πρωτάθλημα Κολύμβησης συνεχίζεται αυτό το τριήμερο στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, με τη σκυτάλη να περνά στις κατηγορίες Παίδων–Κορασίδων και Εφήβων–Νεανίδων για τα σωματεία του Νότου, ανάμεσα στο οποία και ο Όμιλος μας.
Για τους αθλητές και τις αθλήτριες του Μανόλη Τσαμπανάκη, το συγκεκριμένο πρωτάθλημα αποτελεί κομβικό σημείο της φετινής αγωνιστικής διαδρομής.
Η αποστολή του ΝΟΑΝ αποτελείται από τους ακόλουθους κολυμβητές-τριες.
Παίδων
Μαρής Άγγελος, Αντωνακάκης Εμμανουήλ, Καπανταϊδάκης Χαράλαμπος, Βερυκοκίδης Πρόδρομος, Ευθυμίου Νικόλαος.
Εφήβων
Παπαχρυσάνθου Εμμανουήλ
Κορασίδων Α
Καλύβα Αγάπη, Κρομμύδα Μαρία Ελένη, Λουκάκη Μαρία Ζαχαρένια, Συλλιγαρδάκη Μαρία
Νεανίδων
Ζερβάκη Μαρία, Κορνάρου Ζαχαρένια,.
-Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή δύο ακόμη παιδιών που προέρχονται από τον ΝΟΑΝ, παρότι πλέον εκπροσωπούν άλλα σωματεία.
Ο λόγος για τον Κρίστιαν Πόπα (ΑΟ Ωκεανός) και την Ειρήνη Κερούλη (ΑΟ Αιγάλεω).
Ναυτικός Όμιλος Αγίου Νκολάου