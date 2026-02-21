Η τουριστική «βιομηχανία» της Κρήτης βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, με τα μηνύματα για τη σεζόν του 2026 να προμηνύουν μια χρονιά-σταθμό. Η δυναμική των προκρατήσεων, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η σταδιακή αλλαγή του προφίλ των επισκεπτών, συνθέτουν ένα σκηνικό έντονης κινητικότητας. Σε μια αποκαλυπτική συζήτηση με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, κ. Γιώργο Πελεκανάκη, χαρτογραφούνται οι νέες τάσεις που αναμένεται να κυριαρχήσουν στο νησί, αλλά και οι μεγάλες προκλήσεις που συνοδεύουν αυτή την ανάπτυξη.

Το γεωπολιτικό αποτύπωμα και η άνοδος του Ισραήλ

Η τρέχουσα διεθνής συγκυρία επηρεάζει άμεσα τις τουριστικές ροές. Η διπλωματική ψυχρότητα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ φαίνεται πως λειτουργεί ως καταλύτης για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον κ. Πελεκανάκη, η προτίμηση των Ισραηλινών για την Ελλάδα, και ειδικότερα για την Κρήτη και τη Ρόδο, προσλαμβάνει χαρακτηριστικά «έκρηξης».

«Περιμένουμε μια τεράστια αύξηση από το Ισραήλ, η οποία μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει το 50% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά», επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΔΙΞ. Η ασφάλεια που εκπέμπει ο προορισμός «Κρήτη» αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο για τους γείτονες, οι οποίοι παραδοσιακά αποτελούν τουρίστες υψηλής δαπάνης.

Η «μάχη» Βρετανίας και Γερμανίας

Μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις του κ. Πελεκανάκη αφορά τη μετατόπιση των ισορροπιών ανάμεσα στις δύο παραδοσιακές «δεξαμενές» τουρισμού της Κρήτης. Ενώ η Γερμανία παραμένει – προς το παρόν – η πρώτη δύναμη σε απόλυτους αριθμούς, η Μεγάλη Βρετανία πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άλμα. Η δυσαρέσκεια των Βρετανών από τη στάση των Ισπανών και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν εκεί, τους στρέφει μαζικά προς την Ελλάδα.

«Αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, σε βάθος πενταετίας οι Εγγλέζοι θα ξεπεράσουν τους Γερμανούς σε αφίξεις», προβλέπει ο κ. Πελεκανάκης. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η Jet2, η οποία μετά την κατάρρευση της Thomas Cook έχει κυριαρχήσει στη βρετανική αγορά, επενδύοντας στρατηγικά στην Κρήτη με συνεχώς αυξανόμενες πτήσεις και πλάνο περαιτέρω ενίσχυσης για το 2026.

Οι αγορές της Ανατολικής Ευρώπης

και η σταθερή αξία των Γερμανόφωνων

Η Κρήτη δεν στηρίζεται πλέον μόνο στους «παλιούς» συμμάχους. Η Πολωνία αναδεικνύεται στην απόλυτη έκπληξη των τελευταίων ετών, διατηρώντας μια εντυπωσιακή δυναμική που ικανοποιεί πλήρως τους ξενοδόχους. Παράλληλα, αγορές όπως η Τσεχία και η Ρουμανία καταγράφουν στρατηγική άνοδο. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι αυτές οι αγορές διαχέονται πλέον σε ολόκληρο το νησί, από το Λασίθι και το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά, αν και η Δυτική Κρήτη διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα στις προτιμήσεις των Σκανδιναβών και ορισμένων νέων αναπτυσσόμενων αγορών.

Στο μέτωπο των γερμανόφωνων χωρών, η εικόνα παραμένει σταθερά θετική. Στην πρόσφατη έκθεση στην Αυστρία, η Ελλάδα αναδείχθηκε ως ο νούμερο ένα προορισμός για το 2026, ανακτώντας την πρωτιά που κατείχε πριν από μια δεκαετία. Γερμανία και Ελβετία ακολουθούν ανάλογη πορεία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπιστοσύνη τους στο κρητικό προϊόν.

Ορόσημο το νέο αεροδρόμιο και η ανάγκη για υποδομές

Η συζήτηση με τον κ. Πελεκανάκη δεν θα μπορούσε να μην εστιάσει στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Αν και η πλήρης λειτουργία του τοποθετείται γύρω στο 2028, η προοπτική του αλλάζει ήδη τον τρόπο που οι tour operators βλέπουν το νησί. Η δυνατότητα υποδοχής αεροσκαφών νέου τύπου θα επιτρέψει απευθείας πτήσεις από την Ινδία, την Κίνα και τις ΗΠΑ.

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα στην Αθήνα με την κατακόρυφη αύξηση των Αμερικανών τουριστών και τη λειτουργία της πόλης για 12 μήνες, είναι αυτό που περιμένουμε σταδιακά να συμβεί και στην Κρήτη», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΔΙΞ. Το 2030 θεωρείται το πραγματικό χρονολογικό και αναπτυξιακό ορόσημο για την επίτευξη του δωδεκάμηνου τουρισμού στην πρώτη του μορφή.

Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή φέρνει στην επιφάνεια σοβαρά προβλήματα. Ο κ. Πελεκανάκης είναι κατηγορηματικός: δεν μπορούμε να μιλάμε για αύξηση τουρισμού χωρίς να λύσουμε το θέμα του νερού και των υποδομών.

Ταυτόχρονα, το πρόβλημα του προσωπικού παραμένει η «αχίλλειος πτέρνα» του κλάδου. Με το νέο αεροδρόμιο να απαιτεί 7.000 εργαζόμενους, το κενό στα ξενοδοχεία θα μεγαλώσει. Η λύση της μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, όπως οι Φιλιππίνες, αποτελεί πλέον μονόδρομο για τη φετινή σεζόν, προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών κι όπως ήδη έχουμε γράψει θα φτάσει τις 4.000 εργαζόμενους.

Η Κρήτη βαδίζει προς το 2026 με αυτοπεποίθηση, αλλά και με την επίγνωση ότι η ποσότητα πρέπει να συμβαδίζει με την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των υποδομών της.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ