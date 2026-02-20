Σε αποκριάτικους ρυθμούς θα κινηθεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου το επόμενο τριήμερο 20-21 και 22 Φεβρουαρίου

Εσπερίδα στο Βραχάσι

Μια ενδιαφέρουσα εσπερίδα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βραχασίου «Ο Αναύλοχος» σήμερα Παρασκευή και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Συλλόγου στο Βραχάσι. Η εσπερίδα έχει θέμα «Αποχαιρετούμε την Αποκριά και υποδεχόμαστε την Τυρινή και τη Μεγάλη Σαρακοστή».

Ομιλητές θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Ευγένιος Καρακωνσταντάκης και η Εκπαιδευτικός Κατερίνα Χατζιδάκη.

Αποκριάτικη έκθεση

Η ομάδα του τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου παρουσιάζει στο χώρο του παλαιού Ειρηνοδικείου μια πολύχρωμη, αποκριάτικη έκθεση. Περιλαμβάνει χειροποίητες κατασκευές που έχουν γίνει προηγούμενα χρόνια. Φαντασμαγορικά είναι σίγουρα και τα καπέλα που εκτίθενται, έχουν δημιουργηθεί από τους μαθητές που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό Καπέλου, τον διοργανώνει κάθε χρόνο το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης. Υπάρχει επίσης και φωτογραφικό υλικό από παλαιά καρναβάλια και εντυπωσιακές χειροτεχνίες. Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή κάθε μέρα έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, τις ώρες 17:00-19:00.

Η Παρέλαση των κλόουν

Όπως ενημέρωσε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Γεωργία Πολυχρονάκη σήμερα στις 19:30 από την κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου θα ξεκινήσει η παρέλαση των κλόουν. Προσκαλεί όλο τον κόσμο από τους πιο μικρούς έως και τους πιο μεγάλους να έρθουν ντυμένοι αποκριάτικα, να κρατούν σφυρίχτρες και καραμούζες και να συμμετάσχουν στην παρέλαση.

Το σημείο συνάντησης είναι στην κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου. Θα κινηθούν με κατεύθυνση προς το παλαιό Δημαρχείο, θα στρίψουν προς την πλατεία και μετά θα καταλήξουν ξανά στην πλατεία. Θα προπορεύεται η ομάδα κρουστών VAMOS από την Ιεράπετρα που θα δώσει ξεχωριστό παλμό.

Μετά τα δρώμενα θα μεταφερθούν στον πεζόδρομο, όπου η Δημοτική Φιλαρμονική Αγίου Νικολάου θα δώσει συναυλία, σε ένα ιδιαίτερο αποκριάτικο popmash-up. Στη συνέχεια τη σκυτάλη θα πάρει το μουσικό συγκρότημα Varviton του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου. Θα ακολουθήσει ένα μοναδικό party στον πεζόδρομο με τον Dj Chris.

Παιδικό Κυνήγι Θησαυρού

Το Σάββατο στις 10:30 θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το παιδικό κυνήγι κρυμμένου θησαυρού στην Κριτσά. Η αφετηρία είναι στην Πάνω Πλατεία Κριτσάς- στο Γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Όπως ήδη έχουν αποκαλύψει οι διοργανωτές στην ΑΝΑΤΟΛΗ, αναμένεται το κυνήγι να περιλαμβάνει πολλές εκπλήξεις που θα εντυπωσιάσουν τους συμμετέχοντες. Μετά τη λήξη του θα αρχίσει ένα αξέχαστο party για μικρούς και μεγάλους.

Νταξ Ducks party

Το παιδικό αποκριάτικο party υπό τον τίτλο Νταξ Ducks Party, όπως ενημέρωσε η κ. Πολυχρονάκη, θα λάβει χώρα το Σάββατο στη λίμνη και ώρες 11:00-14:00. Φυσικά στο χώρο θα υπάρχουν κεράσματα αλλά και ανιματέρ που θα ψυχαγωγεί τα παιδιά. Δεν θα μπορούσε όμως να λείπει και η μουσική, από τον Dj MikeCh.

Η Αντιδήμαρχος προσκάλεσε τα παιδιά και τους συνοδούς τους να έρθουν ντυμένοι αποκριάτικα, για να περάσουν όλοι μαζί ένα όμορφο πρωινό.

Παιδικό Party στην Ελούντα

Ένα ξεχωριστό παιδικό καρναβαλικό party, που υπόσχεται να μείνει αξέχαστο σε όλους, θα ξεκινήσει στις 15:00 το Σάββατο στην Κεντρική πλατεία Ελούντας. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Στο χώρο θα γίνουν καρναβαλικά παιχνίδια και θα υπάρχει μουσική, snacks και λαχειοφόρος αγορά.

Εν πλω παρουσίαση στην Ελούντα

Στην Ελούντα, το Σάββατο το απόγευμα στις 18:00, όπως είπε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των ομάδων της καρναβαλικής παρέλασης εν πλω. Ο dj Rotalex θα μας διασκεδάσει με τις μουσικές του στο πάρτι που θα ακολουθήσει στην πλατεία.

Η κ. Πολυχρονάκη υπογράμμισε ότι όλοι οι Σύλλογοι της Ελούντας έχουν με πολύ μεράκι και όρεξη ετοιμάσει πολλά πράγματα και εδέσματα που θα προσφερθούν και τόνισε πως αξίζει κανείς να παρευρεθεί. Στην εκδήλωση συμμετέχουν με παραδοσιακά κεράσματα οι σύλλογοι της περιοχής: Προοδευτικός Σύλλογος Ελούντας, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ελούντας και Αθλητικός Όμιλος «Κόρφος Ελούντας», «Υφάντρες Ελούντας».

Μια ακόμα ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι το ΚΤΕΛ έχει δρομολόγιο στις 17:00, το οποίο πηγαίνει στην Ελούντα. Διευκρίνισε ότι δεν είναι δωρεάν καθώς ανήκει στον προγραμματισμό των δρομολογίων που ήδη προϋπήρχε. Υπογράμμισε ωστόσο ότι στις 22:30 το βράδυ θα προσφέρεται δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από Ελούντα προς Άγιο Νικόλαο για την επιστροφή, είναι χορηγία από το ΚΤΕΛ και ευχαριστεί ιδιαίτερα γι’ αυτό.

Αποκριάτικο party στον Κρούστα

Με πολύ ενθουσιασμό και αποκριάτικη διάθεση ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρούστα, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να διασκεδάσουν στο αποκριάτικο party τους. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 18:00 στην αίθουσα του Συλλόγου.

Αποκριάτικη βραδιά στη Φουρνή

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνής «Η Ευαγγελίστρια» το Σάββατο στις 19:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Φουρνής γιορτάζει τις Αποκριές. Φυσικά στον χώρο θα υπάρχει αναμμένη ψησταριά για όποιον επιθυμεί να ψήσει.

Κριτσώτικο Χοροστάσι

Μια αγαπημένη εκδήλωση για ακόμη μια χρονιά στην Κριτσά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτσάς διοργανώνει το Κριτσώτικο Χοροστάσι την Κυριακή, στις 19:00, στην κάτω πλατεία. Τη βραδιά θα πλαισιώσει με ζωντανή μουσική το συγκρότημα του Ζαχαρία Επιτροπάκη και η είσοδος θα είναι ελεύθερη στο κοινό.

Η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση

Το αποκορύφωμα του καρναβαλικών εκδηλώσεων είναι η πολυαγαπημένη καρναβαλική παρέλαση της Κυριακής.

Στις 16:00, θα ξεκινήσει η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Όπως ενημέρωσε η Αντιδήμαρχος, οι δρόμοι στο κέντρο θα κλείσουν από νωρίς, στις 14:00. Ζήτησε την κατανόηση των πολιτών, ενώ ανέφερε ότι η αστική συγκοινωνία θα λειτουργεί κανονικά έως τις 15:00.

Πρόκειται να συμμετάσχουν 14 ομάδες με πολλούς καρναβαλιστές και 12 άρματα υπογραμμίζοντας ότι η διάθεση πρόκειται να ανέβει στα ύψη. Αναμένεται αυξημένη συμμετοχή του κόσμου. Η επιτροπή έχει δώσει μεγάλο βάρος στην ασφαλή διεξαγωγή του καρναβαλιού.

Θα ακολουθήσει μια ξεχωριστή συναυλία με τους Hermaphrodite’s child, ένα υπέροχο συγκρότημα.

Η εκκίνηση της παρέλασης θα είναι από την Μαρίνα Αγίου Νικολάου ενώ οι καρναβαλιστές θα προχωρήσουν στη συνέχεια προς την πλατεία, τη Ρούσου Κούνδουρου, από την καφετέρια Αστέρια θα στρίψουν αριστερά με προορισμό τη λίμνη.

Ολοκληρώνοντας, η κ. Πολυχρονάκη προσκάλεσε όλους τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες να έρθουν στο καρναβάλι και να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Σημειώνεται ότι δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση στο πάρκινγκ της Μαρίνας Αγίου Νικολάου από το βράδυ Σαββάτου 21 προς τα ξημερώματα Κυριακής 22 Φεβρουαρίου.

Πάντως, για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στο καρναβάλι, το parking του 1ου Γυμνασίου θα παραμείνει ανοικτό από τις 14:00 έως τις 22:00.

Τέλος, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Αγίου Νικολάου, στις εκδηλώσεις απαγορεύονται τα βεγγαλικά, οι φωτοβολίδες, τα καπνογόνα που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τους συμμετέχοντες.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ