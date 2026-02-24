Μια ανάσα πια χωρίζει τους μαθητές από την αγχωτική και συνάμα καθοριστική, ειδικά για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, διαδικασία των εξετάσεων. Σε αυτήν την περίοδο, οι έφηβοι μαζί με το βεβαρημένο τους πρόγραμμα είναι πλημμυρισμένοι από ένα διάχυτο φόβο, μία περίεργη ανησυχία, σαν κάτι να τους απειλεί. Ειδικά στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι έφηβοι είναι φορτισμένοι με ανασφάλεια για το μέλλον. Είναι ένα από τα πολλά δύσκολα εμπόδια που θα συναντήσουν στη ζωή τους, στο οποίο θα δοκιμαστούν, πρωτίστως, σαν άνθρωποι. Καλό θα ήταν να δουν τις εξετάσεις ως μια εμπειρία, αφού το μέλλον μπορεί να δείξει ότι η συγκεκριμένη περίοδος δεν ήταν τόσο καθοριστική για τη ζωή τους.

Για το λόγο αυτό και στην προσπάθεια του σχολείου να εφοδιάσει τους μαθητές με όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να τους βοηθήσουν στην πορεία τους για τις εξετάσεις, την Τετάρτη 18/2/2026 πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους μαθητές Γ Λυκείου με θέμα “Το άγχος των εξετάσεων και τρόποι διαχείρισής του”. Η συντονίστρια ήταν η κ. Αποστολάκη Πόπη, Ψυχολόγος του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

Αρχικά προσδιορίστηκε η έννοια του άγχους και επισημάνθηκαν οι συνέπειές του σε ψυχο-συναισθηματικό επίπεδο. Επίσης, έγινε αναφορά στις συνθήκες που το πυροδοτούν και στους τρόπους μέσω των οποίων μπορούμε όχι να εξαλείψουμε το άγχος αλλά να το μετατρέψουμε σε μια διαδικασία ενεργοποίησης και κινητοποίησής μας.

Οι μαθητές τοποθετήθηκαν, εξέφρασαν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι διψούν για ερεθίσματα εσωτερικής αναζήτησης, αυτοπροσδιορισμού και διαλόγου.

Από το 2ο ΓΕΛ ευχαριστούμε θερμά την κ. Αποστολάκη, η οποία, οδήγησε σε μια εξαιρετική διαδρομή τους μαθητές μας, τέτοια, που δεν ήθελαν να τελειώσει η διαδικασία.

Από το 2Ο ΓΕΛ