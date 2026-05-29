Το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, αλλά και οι νέοι, κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών των ΓΕΛ, κατά τη σημερινή, πρώτη ημέρα εξετάσεων, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, η κ. Πόπη Πεδιαδίτη, Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ και Πρόεδρος του Εξεταστικού Κέντρου, ανέφερε ότι η διαδικασία της πρώτης ημέρας των εξετάσεων εξελίχθηκε ομαλά, με τα θέματα να φτάνουν εγκαίρως και τους μαθητές να αποχωρούν ικανοποιημένοι. Όπως σημείωσε, οι περισσότεροι θεώρησαν ότι μπόρεσαν να ανταποκριθούν επαρκώς στα ζητούμενα.

Στο συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο συμμετείχαν συνολικά 77 μαθητές. Η κ. Πεδιαδίτη επεσήμανε ότι στην αρχή οι υποψήφιοι είχαν άγχος, ωστόσο μόλις είδαν τα θέματα και διαπίστωσαν ότι ήταν διαχειρίσιμα, η διαδικασία κύλησε χωρίς δυσκολίες. Πρόσθεσε ακόμη ότι η θεματολογία ήταν οικεία στους μαθητές, καθώς είχε δουλευτεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς από τους εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Δήμο Αγίου Νικολάου για την προσφορά νερών στους μαθητές, τονίζοντας επίσης ότι οι αίθουσες του εξεταστικού κέντρου ήταν κλιματιζόμενες. Ευχαρίστησε ακόμη την εταιρεία Φλωράλ για τη χορηγική της στήριξη.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η πρώτη ημέρα των εξετάσεων ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα ή απρόοπτα και ευχήθηκε η ίδια ομαλή εικόνα να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ