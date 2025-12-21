Ο νεοσύστατος ναυτιλιακός τομέας του Πρότυπου ΕΠΑΛ Νεάπολης, σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο Νεάπολης, υλοποιεί ποικίλες και αξιόλογες δράσεις με στόχο τη συνεχή προβολή και ανάδειξή του. Μία από αυτές ήταν και η χριστουγεννιάτικη δράση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο «Σπίτι του Άη Βασίλη», στο παλιό Ειρηνοδικείο.

Στόχος της δράσης ήταν η σύνδεση του χριστουγεννιάτικου πνεύματος με τη ναυτιλία και απευθυνόταν σε παιδιά από την Α΄ έως και τη Δ΄ Δημοτικού. Οι μαθητές κατασκεύασαν το «πλοίο του Άη Βασίλη», το οποίο μετέφερε τα εφόδια – τρόφιμα μακράς διάρκειας – που συγκέντρωσαν και τα οποία θα προσφερθούν στον Σύλλογο Φροντίδας Μητρότητας «Παναγία η Παντάνασσα», για τη στήριξη οικογενειών που έχουν ανάγκη.



Οι μαθητές, μαζί με τη συντονίστρια της δράσης κ. Αγγελική Βιδάλη, είχαν οργανώσει διαδραστικά παιχνίδια προσαρμοσμένα σε παιδιά δημοτικού, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό. Κεντρικό μήνυμα της δράσης ήταν ότι το πιο σημαντικό φορτίο είναι η αγάπη, την οποία όλοι οφείλουμε να μεταφέρουμε στις καρδιές μας.

Κατά την άφιξη των επισκεπτών, τα παιδιά εξοικειώνονταν με τον κόσμο της ναυτιλίας μέσα από χάρτες, όπου παρακολουθούσαν τη διαδρομή του Άη Βασίλη, γνώριζαν τους ωκεανούς, τις ηπείρους και τις χώρες. Παράλληλα, ενημερώνονταν για τα μέρη του πλοίου και τα είδη πλοίων της εμπορικής ναυτιλίας. Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν ακόμη κατασκευή χάρτινων καραβιών, ζωγραφική φιγούρων ξωτικών και δημιουργία λίστας με χιουμοριστικά ονόματα πληρώματος.

Μέσα από αυτές τις δράσεις, τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς ενημερώνονταν για τον ναυτιλιακό τομέα. Οι μαθητές του τομέα στοχεύουν στη σταθερή εδραίωσή του, ώστε η τοπική κοινωνία να γνωρίσει ότι στη Νεάπολη λειτουργεί ναυτιλιακός τομέας. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν είναι επαγγελματίες με εμπειρία στη θάλασσα και μεταφέρουν τις γνώσεις και τα βιώματά τους στους νέους ναυτικούς.

Η εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ συζήτησε αναλυτικά με την εκπαιδευτικό κ. Αγγελική Βιδάλη, η οποία τόνισε ότι η περιοχή παρουσιάζει ανάπτυξη τόσο στον τομέα της ναυτιλίας όσο και στον τουρισμό και τις μεταφορές. Όπως ανέφερε, στην περιοχή δραστηριοποιούνται κρουαζιερόπλοια και εμπορικά πλοία, ενώ στο λατομείο στον Μόχλο καταφθάνουν πλοία για την προμήθεια γύψου, γεγονός που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι ανοίγονται σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης για τους μαθητές του ναυτιλιακού τομέα.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ