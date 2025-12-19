Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί ένα παιχνίδι ανταλλαγής δώρων για μικρούς και μεγάλους στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Φουρνής.

Δηλώσεις συμμετοxής: 6946124154 Ευγενία

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνής “Η Ευαγγελίστρια”