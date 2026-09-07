Κλείνοντας ο Αύγουστος, όπου ημερολογιακά τελειώνει και η καλοκαιρινή περίοδος και μπαίνοντας πλέον στο φθινόπωρο, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι σε γενικές γραμμές, το κέντρο της πόλεως, μπόρεσε και «άντεξε» τις κυκλοφοριακές πιέσεις με την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου, οπότε, καλώς, η δημοτική αρχή δεν προχώρησε εν μέσω θέρους στη λήψη έκτακτων μέτρων περιορισμού ή ανακατεύθυνσης κυκλοφοριακών ροών.

Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης στην ΑΝΑΤΟΛΗ, σημειώνοντας ότι προχωρώντας στη συνέχεια στην εφαρμογή της μελέτης για την μόνιμη πεζοδρόμηση στην κεντρική πλατεία, οι πιέσεις αυτές θα αντιμετωπιστούν πλέον σε μόνιμη βάση, βελτιώνοντας τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο κέντρο της πόλεως.

Με αφορμή δε την επίσημη παραλαβή σειράς επί μέρους κυκλοφοριακών μελετών που η δημοτική αρχή είχε αναθέσει στους συγκοινωνιολόγους με τους οποίους συνεργάζεται ο Δήμος από τις αρχές της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο κ. Μενεγάκης εξήγησε ότι στο μεγαλύτερο μέρος τους οι μελέτες αυτές έχουν ήδη αξιοποιηθεί και η δημοτική αρχή σκοπεύει να αναθέσει και το επόμενο «πακέτο» συγκοινωνιακών μελετών.

Σε αυτό π.χ. θα συμπεριλαμβάνεται ειδική μελέτη για την ζώνη στη συνοικία «Αράπικα», η οποία, όπως έχει εξαγγείλει η δημοτική αρχή θα είναι περιοχή ανάπλασης, με όριό της την οδό Κων. Παλαιολόγου από τη μια και τον παραλιακό δρόμο από την άλλη.

Οι μελέτες αυτές βασικό σκοπό είχαν την αντιμετώπισης προβλημάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που επιβαρύνεται κατά πολύ το οδικό δίκτυο επηρεάζοντας την ομαλή κυκλοφορία, επιδεινώνοντας τέσσερις παραμέτρους: Την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή συμφόρηση σε ορισμένα επίκαιρα σημεία, τη στάθμευση και την προσβασιμότητα.

Δοκιμαστικά

Στις μελέτες που έχει παραλάβει ο Δήμος συμπεριλαμβάνονται μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα η δημοτική αρχή ή επίκειται να εφαρμόσει. Τέτοια ήταν η εφαρμογή της περιοδικής πεζοδρόμησης στο κέντρο (δακτύλιος) που εφαρμόστηκε άπαξ με αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα και ως εκ τούτου δεν επαναλήφθηκε. Άλλη μελέτη αφορά τον παραλιακό δρόμο, με την επαναφορά της διπλής κυκλοφορίας. Άλλη αφορά το κέντρο, τα μέτρα που θα εφαρμοστούν μετά την πεζοδρόμηση των τριών τετάρτων της πλατείας Ελ. Βενιζέλου με μεταφορά της πιάτσας ταξί κλπ.

Η στάθμευση

Στην ανάθεση, βέβαια, συμπεριλαμβανόταν ως αντικείμενο προς μελέτη και η αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος της δημιουργίας νέων χώρων ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων.

Στην πορεία, σε κεντρικά σημεία δημιουργήθηκαν από επιχειρηματική πρωτοβουλία ιδιωτικά πάρκινγκ και ο Δήμος διαμόρφωσε ένα τμήμα της αδόμητης έκτασης ανατολικά του ΓΝΑΝ σε πάρκινγκ. Επίσης έδωσε τους θερινούς μήνες σε χρήση για στάθμευση και τον περίβολο του 1ου Γυμνασίου και φρόντισε για την δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης εσωτερικά της μαρίνας Αγίου Νικολάου.

Αυτοί οι χώροι μπορεί να εκτόνωσαν το πρόβλημα της έλλειψης χώρων στάθμευσης στην πόλη μέσα, εντούτοις η πίεση αυξάνει κάθε χρόνο και φέτος ήταν αισθητή και πάλι λόγω και της αυξημένης επισκεψιμότητας, γεγονός που καθιστά την αναζήτηση νέων χώρων για στάθμευση διαρκές ζητούμενο.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ