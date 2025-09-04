Ένας τουρίστας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας πριν από λίγο στο φαράγγι της Κριτσάς.

Στο σημείο σπεύδει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγίου Νικολάου, ενώ απαιτείται και η συνδρομή του ΕΚΑΒ.