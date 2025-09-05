Με την Έκθεση Τέχνης – Χειροτεχνίας – Φωτογραφίας των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλλοδαπών Αγίου Νικολάου «INCO», την «Φεγγαροβραδιά» στο δάσος της Κριτσάς, το «Street Culture Jam 2025» στη Λίμνη Αγίου Νικολάου, την συναυλία των Social Waste στο υπαίθριο θέατρο του ΕΟΤ, το τριήμερο αφιέρωμα για την «τέχνη της κεραμικής στον τροχό», τις προσκλήσεις συμμετοχής για τα «6α Μαγειρέματα του Δρόμου», τον «31ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό», τη «Διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας», αλλά και τις προβολές ταινιών στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» και «Χριστίνα» συνεχίζονται οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, φορείς και σύλλογοι της περιοχής.

Συνοπτικά οι εκδηλώσεις από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 είναι οι εξής :

Έκθεση Τέχνης – Χειροτεχνίας & Φωτογραφίας από μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλλοδαπών «INCO» στο «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου / 5-8 Σεπτεμβρίου 2025

Οι Ομάδες Τέχνης και Χειροτεχνίας – Φωτογραφίας του Συλλόγου Αλλοδαπών «INCO» διοργανώνουν την 3η ετήσια Έκθεσή τους στο «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου (5-8/9).

Πρόκειται για μια συνεργατική έκθεση της Ομάδας Τέχνης & Χειροτεχνίας που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα «ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο».

Επίσης η Φωτογραφική Ομάδα του Συλλόγου θα παρουσιάσει μια επαγγελματική έκθεση φωτογραφικών εκτυπώσεων «Snap and Chat»

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 11:00 π.μ έως τις 14:00 και από τις 18:00 -20:00.

Είσοδος ελεύθερη

Διοργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου – Σύλλογος Αλλοδαπών Αγίου Νικολάου «INCO»

«Φεγγαροβραδιά» στο δάσος της Κριτσάς / Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτσάς διοργανώνει και φέτος «Φεγγαροβραδιά» στο δάσος της Κριτσάς (ΑΣΤΙΒΙΔΩΠΟ) το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Συμμετέχει το συγκρότημα του Νίκου Γρηγοράκη.

Θα προσφερθούν : (βραστό, ζορμπά και ποτά).

Είσοδος :10 ευρώ.

Ώρα : 20:30



«Street Culture Jam 2025» στη Λίμνη Αγίου Νικολάου / Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025

Φεστιβάλ χορού δρόμου με τίτλο: «Street Culture Jam 2025» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 στη λίμνη Αγίου Νικολάου.

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, οι U.G.A Crew και το Alegria Dance Studio παρουσιάζουν μια διοργάνωση αφιερωμένη στον κόσμο του street dance, με διαγωνισμούς Breaking και All Style, εμφανίσεις σχολών χορού και συμμετοχές καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ελπίδας Μιχόπουλου και του Γιώργου Ρουσόγλου, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 20 χρόνων πορείας της ομάδας breaking U.G.A Crew.

Ώρα : 17:00

Είσοδος ελεύθερη.

Social Waste στον Άγιο Νικόλαο – Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025

Οι Social Waste επιστρέφουν μετά από χρόνια στον Άγιο Νικόλαο στο πλαίσιο του MadRaki Music Festival που θα πραγματοποιηθεί στο υπαίθριο Θέατρο του ΕΟΤ στον Άγιο Νικόλαο.

Οι Social Waste δημιουργήθηκαν το ’99 στο Ηράκλειο Κρήτης.17χρονοι μαθητές τράβηξαν την προσοχή των Active Member και συνεργάστηκαν στα πλαίσια της ομάδας παραγωγής τους. Εμφανίστηκαν σε πολλές μουσικές σκηνές μέχρι το 2006 όπου αποφάσισαν να κάνουν μια παύση.

Το 2013 εμφανίζονται ξανά με προσθήκη 2 νέων μελών, του Χρήστου & του Γιώργη Νίκα (Αντίποινα).

Η καινοτομία τους είναι ότι εισήγαγαν παραδοσιακά όργανα του ευρύτερου μεσογειακού πολιτισμού χωρίς να αναπαράγουν «μουσειακά» παραδοσιακά μοτίβα, με δικές τους μελωδίες & ρυθμούς συνδυάζοντάς τους με τον κοινωνικοπολιτικό στίχο & το δυναμισμό του χιπ-χοπ. Ρίμες-μαχαίρι, δυναμική σκηνική παρουσία, υπό τους ήχους λαούτου, γκάιντας, αρχαίας λύρας & άλλων οργάνων της Μεσογείου.

Οι στίχοι τους βρίθουν από αναφορές σε ποιητές & λογοτέχνες του κόσμου, καθώς και στην κοινωνικοπολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, τη Μεσόγειο και τον κόσμο ολόκληρο.

Ο Mainas στα decks και ο Jahnnisman στο μικρόφωνο θα προετοιμάσουν την ατμόσφαιρα από τις 20:00.

Ώρα έναρξης: 21:30

Εισιτήρια: Προπώληση: 15€ – Ταμείο: 17€

Διάθεση εισιτηρίων : ticketBOX

Με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου και της ΔΑΕΑΝ.

«Η Τέχνη της Κεραμικής στον Τροχό» / «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου Παρασκευή 12 – Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Κωνσταντίνος Σπυρίδης, ο Νικόλαος Κουλουράς και ο Παναγιώτης Κουτζέλας, επαγγελματίες κεραμίστες με πολυετή εμπειρία και κοινή προσήλωση στη χρηστική κεραμική, παρουσιάζουν ένα τριήμερο ανοιχτό αφιέρωμα στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αγίου Νικολάου. Κατά τη διάρκεια της δράσης θα πραγματοποιούνται ζωντανές επιδείξεις στον ηλεκτρικό τροχό, στον παραδοσιακό ποδοκίνητο τροχό καθώς και σε τεχνικές με το χέρι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που δουλεύει καθημερινά η ομάδα στο εργαστήριό της.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα τα στάδια κατασκευής, να δουν εργαλεία και έτοιμα κεραμικά, να συνομιλήσουν με τους δημιουργούς και να γνωρίσουν από κοντά τον σύγχρονο τρόπο παραγωγής χρηστικών κεραμικών.

Σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση του κοινού για τη σύγχρονη χρηστική κεραμική και η γνωριμία με το έργο και τη φιλοσοφία του εργαστηρίου.

Ώρα : 18:00 -20:00

Είσοδος ελεύθερη

Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει τα «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου» – μια γιορτή αφιερωμένη στην Κρητική γαστρονομία, οινογνωσία και τα τοπικά προϊόντα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 στον Άγιο Νικόλαο.

Η εκδήλωση έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και τη στήριξη της αγροδιατροφικής μας κληρονομιάς.

Το θέμα φέτος είναι «Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές», ενώ η εκδήλωση σύμφωνα με τους διοργανωτές αφιερώνεται στην μνήμη του Σπύρου Κοκοτού μιας εμβληματικής προσωπικότητας του ελληνικού τουρισμού που με το όραμα, το έργο και τη δημιουργικότητά του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς της χώρας

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν:

Ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής

Οινοποιοί, παραγωγοί τοπικών προϊόντων και τυροκόμοι

Τοπικοί Σύλλογοι και Σχολεία

Η εκδήλωση φέτος εμπλουτίζεται με μια νέα δυναμική ενότητα: Γαστρονομικός Διαγωνισμός Νέων Σεφ, Σχολείων, Πολιτιστικών Συλλόγων, Συλλόγων Γυναικών με θέμα: «Γεύσεις Μιραμπέλλου»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους σεφ, σπουδαστές, συλλόγους και σχολεία που θέλουν να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τα υλικά του τόπου μας.

Πραγματοποιείται σε συνεργασία με την «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης» και της «Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης».

Οι συνταγές που θα βραβευτούν θα αποτελέσουν τη βάση μιας σειράς ιδιαίτερων πιάτων από το Μιραμπέλλο τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα εστιατόρια της περιοχής συνοδευόμενα από το όνομα του δημιουργού τους.

Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή είτε στην εκδήλωση είτε στο διαγωνισμό, να παρουσιάσετε τις γεύσεις και τα προϊόντα σας, να μοιραστείτε την ιστορία πίσω από τη δημιουργία τους και να συμβάλετε ενεργά στην ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού του τόπου μας.

Δηλώσεις συμμετοχής έως: 15 /09/2025

Πληροφορίες & Συμμετοχές: 2841089513

Email: [email protected]

31ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λογοτεχνίας Δήμου Αγίου Νικολάου – Προκήρυξη Διαγωνισμού

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προκηρύσσει τον 31ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας, ένα διαγωνισμό – θεσμό που συνεχίζει με νέες ιδέες και νέες προοπτικές και επιθυμεί να ανανεώσει τους δεσμούς των γραμμάτων με τις νεότερες γενιές.

Ως το 2011 ο διαγωνισμός ήταν ενταγμένος στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Τριημέρου Λόγου και Τέχνης , ενώ ως το 2014 αποτέλεσε αυτόνομη πολιτισμική δράση.

Το 2025 επανέρχεται αυτόνομα, μετά από 10 χρόνια, ως μία από τις προτεραιότητες πνευματικών αναζητήσεων του Δήμου μας!

Ο φετινός Διαγωνισμός είναι αφιερωμένος στη μνήμη των δύο τελευταίων Αντιστασιακών του τόπου μας, των αειμνήστων Γεωργίου Χατζηδάκη και Δώρας Φθενάκη- Κοκολάκη, που έφυγαν πρόσφατα από κοντά μας.

Η στάση τους απέναντι στη ζωή και στην Ιστορία υπήρξε φάρος ήθους, αντίστασης και συλλογικής αξιοπρέπειας.

Με τη δράση και τη διαχρονική τους παρουσία, ενσάρκωσαν αξίες που δεν ξεθωριάζουν: τη δημοκρατία, την ελευθερία, τη νεανική τόλμη και την αταλάντευτη πίστη σε ένα καλύτερο αύριο.

Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, κρατάμε ζωντανή τη μνήμη τους και εμπνεόμαστε από το παράδειγμά τους.

Θέμα Διαγωνισμού:

«ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»

Στις πιο σκοτεινές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας, η Αντίσταση γεννήθηκε όχι μόνο ως όπλο κατά της βίας, αλλά και ως πράξη ψυχικού μεγαλείου, ελευθερίας και αλληλεγγύης.

Σήμερα, 80 χρόνια μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο κόσμος εξακολουθεί να ταλανίζεται από πολέμους, προσφυγιά, ανισότητες, βία, παραπληροφόρηση, τεχνολογική εξάρτηση, υποκρισία, κ.α.

Κι όμως, σε κάθε γωνιά, άνθρωποι συνεχίζουν να ορθώνουν το ανάστημά τους: με λόγο και τέχνη οδηγώντας τη σκέψη στην αλήθεια και στην αποτύπωση της με πράξεις.

Οι ποιητές μας δίνουν την οπτική τους:

«Αντιστέκομαι όπως οι ελιές της πατρίδας μου, […]`

που σφηνωμένες γερά στην απόλυτη πέτρα,

αδιαφορούν για τις θύελλες, αναπνέουν τις αστραπές

και τις κάνουνε μες στους πικρούς τους

χυμούς ειρήνη και φως.» Νικηφόρος Βρεττάκος

«Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών

και διαβατηρίων

στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία

στα εργοστάσια πολεμικών υλών

σ’ αυτούς που λένε λυρισμό τα ωραία λόγια

στα θούρια

στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους

στους θεατές

στον άνεμο

σ’ όλους τους αδιάφορους και τους σοφούς

στους άλλους που κάνουνε το φίλο σας

ως και σε μένα, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ

αντισταθείτε.

Τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την

Ελευθερία.»

Μιχάλης Κατσαρός, Κατά Σαδδουκαίων

«Ίσως να στερηθώ και το ψωμί μου,

ίσως το στρώμα ξεπουλήσω και τα ρούχα μου,

ίσως δουλέψω σκουπιδιάρης, πετροκόπος και χαμάλης,

ίσως να σωριαστώ γυμνός και πεινασμένος.

Αλλά δεν παζαρεύω

κι ως τον ύστατο χτύπο της καρδιάς μου

θ΄ αντιστέκομαι.»

Σαμίχ Αλ Κάσεμ-Παλαιστινιακή ποίηση

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί δημιουργούς από όλη την Ελλάδα να υψώσουν τη δική τους φωνή μέσα από τη λογοτεχνία, συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό-φόρο τιμής όχι μόνο στους αγώνες του παρελθόντος, αλλά και τις αντιστάσεις του παρόντος.

Είδη Διαγωνισμού:

Ποίηση

Διήγημα

Δοκίμιο

Παραμύθι

Κατηγορίες:

Ενήλικες

Μαθητές Λυκείου

Μαθητές Γυμνασίου

Όροι συμμετοχής:

1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες όπου κι αν διαμένουν, καθώς και αλλοδαποί κάτοικοι της χώρας που γράφουν ελληνικά.

2) Κάθε δημιουργός μπορεί να πάρει μέρος σε όλα τα είδη του διαγωνισμού.

3) Τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.

Τα ποιήματα θα πρέπει να είναι τρία για τον κάθε δημιουργό μέχρι μία σελίδα το καθένα ή μία ποιητική σύνθεση μέχρι τρεις σελίδες.

Το Παραμύθι, το Δοκίμιο και το Διήγημα θα πρέπει να έχει έκταση ως δέκα σελίδες. (γραμματοσειρά Arial, μέγεθος γραμμάτων 10).

4) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν έναν φάκελο στην διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7

72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΚΡΗΤΗ

(Για τον 31 ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας)

Στο φάκελο αυτόν θα πρέπει να υπάρχουν:

α) Τα έργα σε τέσσερα δακτυλογραφημένα αντίγραφα (γραμματοσειρά: Arial, μέγεθος γραμμάτων: 10, τα οποία θα υπογράφονται στο τέλος με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντος χωρίς καμία άλλη ένδειξη.

β) Ένας μικρότερος φάκελος όπου εξωτερικά θα γράφει το ψευδώνυμο και το λογοτεχνικό είδος όπου επιθυμεί να συμμετάσχει, εσωτερικά δε, τα παρακάτω στοιχεία:

Ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, τόπο γέννησης, τόπο καταγωγής, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail.

(Όσοι συμμετέχουν και σε όλα τα είδη, θα πρέπει να εσωκλείσουν και δεύτερο ή τρίτο μικρό φάκελο – ένα για κάθε είδος – με το ίδιο πάντα ψευδώνυμο).

5) Οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.

6) Προθεσμία υποβολής: Ως 28 Σεπτεμβρίου 2025, (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Τα αποτελέσματά του θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2025 στον Άγιο Νικόλαο.

Βραβεία:

Θα απονεμηθούν βραβεία στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας, ειδικές διακρίσεις και έπαινοι στους συμμετέχοντες.

Κριτική Επιτροπή:

Τα έργα θα αξιολογηθούν από επιτροπή λογοτεχνών, εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της προθεσμίας.

Πληροφορίες:

[email protected], 2841089513

Καλούνται οι Δήμοι, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και τα Μ.Μ.Ε. να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή που έχει στόχο την ανάδειξη και την προβολή των πνευματικών δημιουργών.

Οργανωτική Επιτροπή: Πολυχρονάκη Γεωργία – Αντιδήμαρχος Νέας Γενιάς & Εθελοντισμού, Κωστάκη Μαρία – Φιλόλογος, π. Αντιπρόεδρος ΠΑΟΔΑΝ, Οδυσσέας Σγουρός –Αρχιτέκτων Μηχανικός, π. Πρόεδρος ΠΟΔΑΝ, Θραψανιώτης Εμμανουήλ – πρ. Βουλευτής Λασιθίου και π. Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΝ

Διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας με τίτλο : «Ο Δήμος Αγίου Νικολάου μέσα από τα μάτια μας»

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας (19 Αυγούστου) σας καλεί να συμμετάσχετε σε μια ξεχωριστή διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας, με θέμα: «Ο Δήμος Αγίου Νικολάου μέσα από τα μάτια μας».

Η έκθεση έχει ως στόχο να αναδείξει τον τόπο μας μέσα από τη ματιά των ανθρώπων που τον ζουν καθημερινά — τις γειτονιές, τη φύση, τις στιγμές, τους ανθρώπους, τα τοπία και τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τον Δήμο μας ξεχωριστό.

Όροι Συμμετοχής :

Η έκθεση απευθύνεται σε κατοίκους, δημότες αλλά και επισκέπτες του Δήμου Αγίου Νικολάου, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φωτογραφικής εμπειρίας.

Αριθμός φωτογραφιών:

Κάθε συμμετέχων μπορεί να αποστείλει έως 3 φωτογραφίες.

Θεματολογία

Οι φωτογραφίες πρέπει να απεικονίζουν μέρη, πρόσωπα ή στιγμές από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, όπως εσείς τα βλέπετε και τα αγαπάτε.

Υποχρεωτική αναφορά τοποθεσίας

Σε κάθε φωτογραφία, θα πρέπει να αναφέρεται η τοποθεσία που απεικονίζεται (είτε στην περιγραφή είτε στον τίτλο του αρχείου).

Μορφή & Ανάλυση αρχείων:

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν σε καλή ανάλυση σε μορφή .jpg ή png.

Τρόπος Υποβολής

Αποστέλλονται στο email: [email protected]

Προθεσμία υποβολής: 15/09/2025

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28410 – 89513

Χρήση φωτογραφιών:

Οι φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε διαδικτυακή έκθεση στην ιστοσελίδα και τα

κοινωνικά δίκτυα του Δήμου.

Ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και σε έντυπες ή ψηφιακές εκδόσεις του Δήμου για σκοπούς προβολής, με αναφορά στο όνομα του φωτογράφου.

Τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στους δημιουργούς.

Αποδοχή όρων

Η αποστολή φωτογραφιών συνεπάγεται την αποδοχή των παραπάνω όρων συμμετοχής.

Προβολές ταινιών στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» – «Χριστίνα»

Με τις ταινίες «Στρουμφάκια :Η ταινία», τη ρομαντική κομεντί «Ταιριάζουμε ;», την εγκληματική κωμωδία «Κλέφτης από σπόντα» και την ταινία κινουμένων σχεδίων «Από Τη Γη Στη Σελήνη» του συμπολίτη μας Άγγελου Σπάρταλη, συνεχίζονται οι προβολές στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» της Νεάπολης και «Χριστίνα» στον Άγιο Νικόλαο.

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» Νεάπολη

«Στρουμφάκια: Η Ταινία» ( Ταινία κινουμένων σχεδίων – Μεταγλωττισμένο)

Οι μοχθηροί μάγοι Δρακουμέλ και Φρικουμέλ απαγάγουν τον Μπαμπα-στρουμφ, και είναι στο χέρι της Στρουμφίτας να ηγηθεί της στρουμφο-παρέας σε μία αποστολή διάσωσης στον πραγματικό κόσμο. Με τη βοήθεια νέων φίλων, τα Στρουμφάκια πρέπει να ανακαλύψουν τι ορίζει το πεπρωμένο τους για να σώσουν το σύμπαν.

Ώρα προβολής (18:00)

Σάββατο 06/09

Κυριακή 07/09

Διάρκεια: 1 ώρα & 29 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους (Μεταγλωττισμένο)

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/smurfs-the-movie-driros-5/

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» Νεάπολη

«Ταιριάζουμε;» (Ρομαντική κομεντί)

Με φόντο την πολύβουη και εκρηκτικά ζωντανή Νέα Υόρκη, μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και είναι γνωστή για τις ποικίλες και δυναμικές σχέσεις της, η ταινία μας προσφέρει μια μοναδική ματιά στη ζωή της ελίτ της πόλης. Μια νεαρή, φιλόδοξη προξενήτρα της Νέας Υόρκης, που ο κόσμος χρυσοπληρώνει για τις υπηρεσίες της, βρίσκεται ξαφνικά η ίδια σε δίλημμα ανάμεσα στον «τέλειο» σύντροφο και στον όχι και τόσο ιδανικό πρώην της.

Ώρα προβολής (21:00)

Σάββατο 06/09

Κυριακή 07/09

Διάρκεια: 1 ώρα & 57 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/materialists-dr/

Θερινό Κινηματοθέατρο «ΧΡΙΣΤΙΝΑ» – Άγιος Νικόλαος

«Κλέφτης Από Σπόντα» (Εγκληματική κωμωδία)

Δεκαετία του 1990. Ο Χαν Τόμπσον ήταν φαινόμενο του μπέιζμπολ στο λύκειο. Παρότι πλέον δεν μπορεί να παίξει, όλα τα υπόλοιπα στη ζωή του πάνε καλά. Έχει ένα υπέροχο κορίτσι, είναι σερβιτόρος σε ένα παλιομοδίτικο μπαρ της Νέας Υόρκης, και η αγαπημένη του ομάδα κάνει μια προσπάθεια για το πρωτάθλημα ως αουτσάιντερ. Οταν ο punk-rock γείτονάς του, Ρας, του ζητήσει να φροντίσει τη γάτα του για λίγες μέρες, ο Χανκ θα βρεθεί ξαφνικά στη μέση μιας ετερόκλητης συμμορίας απειλητικών γκάνγκστερ. Ολοι τον κυνηγούν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ιδέα γιατί. Καθώς ο Χανκ προσπαθεί να τους ξεφύγει, πρέπει να χρησιμοποιήσει όλο του το θάρρος για να μείνει ζωντανός και να μάθει.

Ώρα προβολής (21:00)

Σάββατο 06/09

Κυριακή 07/09

Δευτέρα 08/09

Τετάρτη 10/09

Διάρκεια: 1 ώρα & 32 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 12 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/caught-stealing/

Θερινό Κινηματοθέατρο «ΧΡΙΣΤΙΝΑ» – Άγιος Νικόλαος

Με την ταινία: «Από Τη Γη Στη Σελήνη» συνεχίζονται οι εβδομαδιαίες προβολές επιλεγμένων ταινιών που διοργανώνει κάθε καλοκαίρι η «Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου» σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν).

«Από Τη Γη Στη Σελήνη» (Φαντασία κινουμένων σχεδίων)

Στην Αμερική του 1869, 100 χρόνια δηλαδή πριν την προσελήνωση του Apollo 11, οι πολεμοχαρείς κλαίνε τη μοίρα τους γιατί ο πόλεμος έχει τελειώσει και έχουν πέσει όλοι τους σε απραξία. Αναπολούν το ένδοξο παρελθόν και νιώθουν άβολα με τα πένθιμα ρούχα που παλιώνουν αχρησιμοποίητα στις ντουλάπες και το μπαμπάκι που ξαναφυτρώνει στα χωράφια, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Βερν! Τότε ακριβώς έρχεται ο πρόεδρος του Τηλεβολικού Συλλόγου, ο σοφός Ίμπεϋ Μπαρμπικάν να δώσει τη λύση ανακοινώνοντας ένα σχέδιο για τη ρίψη μίας οβίδας από τη Γη στη Σελήνη, πράξη που θα αποτελέσει και την πρώτη ουσιαστική επικοινωνία τού ανθρώπου με τον δορυφόρο της Γης και θα δοξάσει και τις 36 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα πέρατα του πλανήτη. Ένας άσπονδος εχθρός του προέδρου αλλά και ένας παράξενος Γάλλος που θα απαιτήσει και τελικά θα πετύχει να μπει μέσα στην οβίδα για να πάει στη Σελήνη, είναι μόνο λίγα από τα στοιχεία που κάνουν τη συνέχεια συγκινητική και ταυτόχρονα σπαρταριστική.

Ώρα προβολής 21:00

Τρίτη 09/09

Διάρκεια: 1 ώρα & 27 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 9 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/apo-th-gh-sth-selhnh/