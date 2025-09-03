Ολοκληρώνονται οι εβδομαδιαίες προβολές επιλεγμένων ταινιών, που διοργανώνει κάθε καλοκαίρι η “Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου”, σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν), με την βραβευμένη ταινία του Αγιονικολιώτη ζωγράφου και κινηματογραφιστή Άγγελου Σπάρταλη.



Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στον θερινό, δημοτικό κινηματογράφο ‘Χριστίνα’, θα παρουσιαστεί η πρώτη Ελληνική 2D κινηματογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους “Από τη Γη στη Σελήνη – From the Earth to the Moon”. Είναι παραγωγής 2013, διάρκειας 87΄, βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Ιούλιου Βερν και το σενάριο, σκηνοθεσία και animation υπογράφει ο συντοπίτης μας δημιουργός. Κατάλληλο άνω των 9 ετών.



Τις φωνές τους στους ήρωες της ταινίας δανείζουν οι Μάνος Βακούσης, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Στράτος Τζώρτζογλου, Δημήτρης Σταρόβας, η μουσική είναι της Ζηνοβίας Αρβανιτίδη και τα πρωτότυπα τραγούδια ερμηνεύουν μοναδικά ο Διονύσης Σαββόπουλος και ο Ψαραντώνης.



Η ιστορία ξεδιπλώνεται στην Αμερική του 1869, εκατό χρόνια περίπου πριν την προσσελήνωση του Apollo 11. Ο πόλεμος Βορείων/Νοτίων έχει τελειώσει, αλλά οι πολεμοχαρείς αναπολούν το ένδοξο παρελθόν τους. Μέχρι που ο πρόεδρος του Τηλεβολικού Συλλόγου βρίσκει την λύση για να τους βγάλει από την απραξία: να ρίξουν μία οβίδα από τη Γη στη Σελήνη, πράξη που θα αποτελέσει και την πρώτη ουσιαστική επικοινωνία τού ανθρώπου με τον δορυφόρο της Γης και θα δοξάσει και τις 36 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα πέρατα του πλανήτη. Ένας άσπονδος εχθρός του προέδρου αλλά και ένας παράξενος Γάλλος που θα απαιτήσει και τελικά θα πετύχει να μπει μέσα στην οβίδα για να πάει στη Σελήνη, είναι μόνο λίγα από τα στοιχεία που κάνουν τη συνέχεια συγκινητική και ταυτόχρονα σπαρταριστή.



Βραβευμένη από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (Βραβείο Καινοτομίας) η ταινία εστιάζει κυρίως στην χιουμοριστική αλλά και καυστική κριτική που κάνει ο Βερν στους πολεμοχαρείς όλου του κόσμου, χωρίς να παραλείπει να εξάρει παράλληλα και την απαράμιλλη γενναιότητα τους.

Η ταινία είναι κατασκευασμένη με την τεχνική του κολάζ. Τα πρόσωπα και τα σώματα των ηρώων αποτελούνται από τμήματα διαφορετικών ανθρώπων, αλλά και μηχανικών εξαρτημάτων, αφού οι πρωταγωνιστές της ταινίας -όλοι τους γενναίοι στρατιώτες του Πυροβολικού των Η.Π.Α.- σπάνια είναι αρτιμελείς. Επίσης τα σπίτια, τα αντικείμενα, τα ζώα, αλλά και το σενάριο της ταινίας αποτελούνται κι εκείνα από διάφορα συρραμμένα τμήματα.



Η πρωτότυπη σε σύλληψη και εκτέλεση αντιμιλιταριστική σάτιρα συνδυάζει τη σουρεαλιστική φαντασία, με αναφορές στους Βαν Γκογκ, Νόαμ Τσόμσκι, Αισχύλο, Γκαουντί, Σαγκάλ, αλλά και τη σύγχρονη πολιτικο-κινηματογραφική επικαιρότητα. Ο θεατής εκπλήσσεται ευχάριστα με αναχρονισμούς: γίνεται για παράδειγμα αναφορά στους Beatles ή εμφανίζεται ένα μπολσεβίκικο καπέλο ή γίνεται χρήση ενός ηλεκτρονικού εξαρτήματος υψηλής τεχνολογίας ή ο πρόεδρος των Η.Π.Α μιλάει με φωνή Εθνάρχη-Καραμανλή.

Από τις πιο ευφάνταστες και αστείες animation ταινίες και μάλιστα Ελληνικής παραγωγής, μεταφέρει την ιστορία στο άμεσο παρόν, με καταλυτικό στοιχείο το έξυπνο χιούμορ και την καυστική σάτιρα.

Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία, αφίσες, φωτογραφίες, trailer, συνεντεύξεις στην ιστοσελίδα της Λέσχης Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου.