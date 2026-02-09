Την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 στις 17:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου συνεδριάζει με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2026».

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την συνεδρίαση.

Θα ακολουθήσει στις 18:00 νέα συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

– Αναθεώρηση Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Αγίου Νικολάου

– Έκδοση ψηφίσματος για έκδοση νέας ΚΥΑ που θα αφορά το αντάλλαγμα υπέρ του Δημοσίου για τα έτη 2024-2025 από την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε Δήμο ή Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία

– Τοποθέτηση σήμανσης στη Δημοτική Κοινότητα Λιμνών

– Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: στις οδούς Ακτή Βριτoμάρτις και Ακτή Ολούντος, στην Ελούντα, στον οικισμό Φλαμουριανά της Κοινότητας Μέσα Λακωνίων, στον οικισμό Κουνάλι της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου

– Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στον οικισμό Δωριές της Δημοτικής Κοινότητας Φουρνής, μπροστά από τον Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στην Κριτσά

– Απομάκρυνση δέντρων λεύκας από τον περιβάλλοντα χώρο του Σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου και Λυκείου Νεάπολης

– Περί ορισμού μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών

– Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική (αγροτική) οδό, στη θέση «Πεζούλοι» εκτός ορίων οικισμού της Κοινότητας Ελούντας, στη θέση «Κουδουμαλιές» εκτός ορίων οικισμού Κουρουνών

– Ανακατασκευή υφιστάμενου πεζοδρομίου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 48.

– Τιμολογιακή πολιτική της Μαρίνας και παροχή εκπτώσεων σε ειδικές κατηγορίες (τέλη σκάφη μόνιμων κατοίκων και επαγγελματιών θαλασσίων σπορ).