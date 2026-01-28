Αποκαλυπτικά για την κρίσιμη καμπή στην οποία έχει περιέλθει το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και να ασκηθεί αποτελεσματική πίεση στο Υπουργείο Υγείας και ευρύτερα στην κυβέρνηση, ώστε να ενισχυθεί με την κάλυψη κρίσιμων θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό του ρόλο στο Ν. Λασιθίου, ήταν τα όσα παρατέθηκαν από τη διοίκηση και μέλη του Συλλόγου Φίλων του ΓΝΑΝ και τους εκπροσώπους της Ιατρικής Υπηρεσίας Ν. Μουδατσάκη και των Εργαζομένων Γ. Μανουσάκη, αλλά και την Διοικήτρια των νοσοκομείων του νομού Ευαγγελία Φανουράκη, στη γενική συνέλευση του Συλλόγου Φίλων ΓΝΑΝ που έγινε στο Επιμελητήριο.

Εντάθηκε η ανησυχία, όπως ομολόγησαν πολλοί, ακούγοντας τα στοιχεία που παρατέθηκαν, πιστοποιώντας τη διολίσθηση στην υποβάθμιση και απαξίωση του νοσοκομείου, παρά το γεγονός ότι καταβάλλεται υπερπροσπάθεια από το υπηρετούν προσωπικό ώστε να λειτουργήσουν τμήματα και κλινικές, που εξακολουθούν να παρέχουν καλές υπηρεσίες κερδίζοντας και διακρίσεις.

Δυστυχώς, όμως, όπως τονίστηκε για άλλη μια φορά, η υποστελέχωση του νοσοκομείου, η άρνηση του υπουργείου Υγείας να καλύψει ζωικά κενά προσωπικού όλων των κατηγοριών, σπρώχνει το ίδρυμα σε ένα «φαύλο κύκλο», δεδομένου ότι χωρίς προσωπικό δεν μπορεί να συμπληρώνει πλήρεις εφημερίες με αποτέλεσμα να καταγράφει μείωση νοσηλειών, χειρουργείων κλπ. και οι τεχνοκράτες του υπουργείου στηριζόμενοι στη λογική των στατιστικών στοιχείων να αρνούνται να καλύψουν τα υπάρχοντα ή νέα κενά. Χαρακτηριστικό της αντιμετώπισης του νοσοκομείου από το υπουργείο, όπως τονίστηκε, ήταν η τελευταία προκήρυξη θέσεων νοσηλευτών, όπου για το ΓΝΑΝ έγινε πρόβλεψη για ένα άτομο!

Στην κεντρική εισήγηση που έκανε ο πρόεδρος του Συλλόγου, πρώην δήμαρχος Δημήτρης Κουνενάκης, πρότεινε τη σύσταση «ομάδας η οποία θα διεκδικήσει, θα διαπραγματεύεται, θα συντηρεί, θα πιέζει, θα συνεργάζεται, γιατί ως σήμερα ο σύλλογος και οι εκάστοτε επιτροπές κάνουν επαφές και συναντήσεις, μεταφέρουν τα αιτήματα και μένουν ως εκεί…»

Η ομάδα, όπως εξήγησε, θα πρέπει να συσταθεί με πρωτοβουλία της Περιφέρειας – είπε πως ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου είναι ενήμερος – γιατί το ζήτημα δεν απασχολεί μόνο την περιοχή του Αγίου Νικολάου και δεν αφορά μόνο το ΓΝΑΝ, αλλά και τους τέσσερις Δήμους, οι οποίοι οφείλουν να συνομιλούν μεταξύ τους για τα θέματα αυτά. Η ομάδα πρέπει να φροντίσει να αμβλύνει τις ανόητες, όπως τις χαρακτήρισε, αντιπαλότητες και τοπικισμούς με τους οποίους βολεύονται κάποιοι για να μην κάνουν απολύτως τίποτα, τόνισε ο κ. Κουνενάκης, προτείνοντας στην ομάδα να εκπροσωπούνται οι βουλευτές, το Εργατικό Κέντρο, το Επιμελητήριο Λασιθίου, ο Ιατρικός Σύλλογος, οι ξενοδόχοι. Η ομάδα δεν θα ενεργήσει άπαξ αλλά με διάρκεια μέχρι να προκύψει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. «Δεν διεκδικούμε τα πάντα, ζητούμε απλά πράγματα για τη βασικότερη υποδομή ποιότητας ζωής του τόπου, τα οποία μπορεί να τα διεκδικήσει συλλογικά σε ανώτατο επίπεδο, η ομάδα αυτή», τόνισε.

Η άλλη πρόταση την οποία κατέθεσε συμπληρωματικά είναι ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων να απευθυνθεί στην Υπουργό Τουρισμού. Να ζητήσουμε τις υποχρεωτικές υποδομές Υγείας που απαιτεί η διατήρηση της τουριστικής ανάπτυξης του νομού και η στήριξη του τουριστικού προϊόντος στο Λασίθι. Στη συνέχεια, με σύμμαχο την υπουργό Τουρισμού, να διεκδικήσουμε από τον υπουργό Υγείας τουλάχιστον τους 7 μήνες της τουριστικής περιόδου να εξασφαλίσουν στα νοσοκομεία μας, έστω με συμβάσεις, κάποιες κρίσιμες ειδικότητες ώστε να παρέχονται οι αναγκαίες υπηρεσίες υγείας και περίθαλψη στους φιλοξενούμενους επισκέπτες μας. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει σήμερα, τόνισε.

Προτεραιότητα η διεκδίκηση πλήρους δικτύου Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης ώστε να επιλύονται προβλήματα άμεσα σε πρώτο επίπεδο και να υπάρχει ασφάλεια, ανέφερε.

Τέλος, επεσήμανε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί αν συμφέρει η διατήρηση του ενός ΑΦΜ και για τα τρία νοσοκομεία του νομού ή να ζητηθεί επιστροφή στο καθεστώς των τριών διαφορετικών, αφού εξασφαλιστεί η συνεργασία τους. Γιατί ενιαία διοίκηση χωρίς δυνατότητα διοίκησης του προσωπικού των τριών νοσοκομείων, συνιστά παράδοξο και οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα με τα γνωστά προβλήματα, τόνισε.

Στη γενική συνέλευση ορίστηκε ως προεδρεύων ο εντεταλμένος για θέματα Τουρισμού περιφερειακός σύμβουλος Μιχ. Κλώντζας, ο οποίος εξήρε το ρόλο και την προσφορά του Συλλόγου Φίλων καθώς και το ρόλο που καλείται να παίξει το νοσοκομείο, γι’ αυτό και η πολιτεία οφείλει να στηρίξει τον κεντρικό του ρόλο εξασφαλίζοντας την επαρκή στελέχωσή του.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης στην παρέμβασή του είπε ότι καλό είναι να επανενεργοποιηθεί μια επιτροπή για τα θέματα των νοσοκομείων με τη συμμετοχή και της Αυτοδιοίκησης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αντιπαλότητες εδώ και εκεί. Ενδεχομένως να μην είναι πρόβλημα η ύπαρξη ενός ΑΦΜ γιατί με τρία διαφορετικά θα προκύψουν και τρία διαφορετικά Δ.Σ. στα νοσοκομεία που μπορεί να οδηγήσει και σε ισχυροποίηση του τοπικισμού.

Το βασικότερο είναι να απορροφηθούν οι αντιπαλότητες και να καταλάβουν όλοι ότι το ΓΝΑΝ παίζει κεντρικότερο ρόλο σε σχέση με τα άλλα, λόγω της θέσης του στο νομό, λόγω της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής και των περισσοτέρων κλινικών που διαθέτει κλπ., χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και τα άλλα νοσοκομεία δεν έχουν ένα πολύ δυνατό ρόλο επίσης, ως κρίκοι» μιας ενιαίας αλυσίδας Υγείας στο νομό, είπε ο δήμαρχος. «Κλειδί» για ένα αποτελεσματικότερο σχεδιασμό είναι η στελέχωση των ΤΕΠ πολύ περισσότερο από ότι είναι σήμερα, ενισχύοντας έτσι την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να μειωθεί η πίεση στη Δευτεροβάθμια και να λειτουργήσει έτσι καλύτερα το σύστημα Υγείας στο νομό μας. Καλή ιδέα χαρακτήρισε την παρέμβαση προς την Υπουργό Τουρισμού.

Παρεμβάσεις έκανε επίσης, η Διοικήτρια των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων του Ν. Λασιθίου Ευαγγελία Φανουράκη η οποία ευχαρίστησε το Σύλλογο για την προσφορά και την καθημερινή παρουσία του στο νοσοκομείο. Αναφέρθηκε στους άγονους διαγωνισμούς και την αδυναμία προσέλκυσης νέων γιατρών στο νοσοκομείο, παρά τα κίνητρα και την οικονομική ενίσχυση που τους παρέχει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, τη χορηγία στέγασης σε διαμέρισμα ή τη δυνατότητα από το νόμο μετακίνησής τους μετά από τριετή παραμονή σε άλλο νοσοκομείο της επιλογής τους. Δυστυχώς, είπε, αν και υπήρχε ενδιαφέρον από δύο αναισθησιολόγους να καταθέσουν χαρτιά να έλθουν στο ΓΝΑΝ, «μετά από επικοινωνία με άτομα εντός του Νοσοκομείου, αποφάσισαν να μην καταθέσουν αίτηση πρόσληψης, παρά τα καλά κίνητρα, γιατί ενημερώθηκαν ότι τα προηγούμενα χρόνια, οι προηγούμενες διοικήσεις έκαναν «εντέλεσθαι» στους γιατρούς, παρενέβαιναν στο έργο τους και στη λειτουργία τους, που οδήγησαν σε παραίτηση κάποιων γιατρών λόγω τοξικού κλίματος»…

Παρεμβάσεις έκαναν και ο Χάρης Αλεξακης και άλλα μέλη του Δ.Σ. του σωματείου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ