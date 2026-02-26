Οι μαθητές του σχολείου, υπό την καθοδήγηση του προπονητή τους και καθηγητή Φυσικής Αγωγής κ. Μόσχου, επικράτησαν απέναντι στο 4ο ΓΕΛ Χανίων στον ημιτελικό που έγινε στα Χανιά, αποδεικνύοντας την αγωνιστικότητα και το ομαδικό τους πνεύμα.

Αύριο, Παρασκευή 27-02-2026 θα παίξουν στον τελικό στο Κλειστό Ηρακλείου (Δύο Αοράκια) με το ΓΕΛ Μοιρών που απέκλεισε ομάδα του Ρεθύμνου.

Η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Διδασκόντων και όλη η σχολική κοινότητα του 2ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου συγχαίρουν τους μαθητές της ομάδας και τον προπονητή τους, που κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό Κρήτης και τους εύχονται καλό αγώνα και καλή επιτυχία στην αυριανή τους προσπάθεια.

2ο ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ