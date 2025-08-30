Αυτό το καλοκαίρι, η ΠΛΕΑΜ διοργάνωσε τρεις ποιητικές βραδιές στον κήπο του Λαογραφικού Μουσείου, στη Νεάπολη. Οι βραδιές αυτές ήταν αφιερωμένες στους ποιητές Κ.Π. Καβάφη, Μανώλη Αναγνωστάκη και Γιάννη Ρίτσο.

Η τελευταία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Αυγούστου. Για τη Ρητορική Ομάδα του σχολείου μας ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή η συμμετοχή 10 παιδιών, που ανέγνωσαν ποιήματα. Για τους περισσότερους ήταν η πρώτη φορά που εκτέθηκαν ενώπιον πολυπληθούς κοινού και η πρώτη φορά που συμμετείχαν σε βραδιά ποίησης. Τους συγχαίρουμε για την τόλμη τους κι είμαστε σίγουροι πως απόλαυσαν την όμορφη και ξεχωριστή εμπειρία.

Τα μέλη της ρητορικής μας ομάδας, που συμμετείχαν, ήταν:

Δημήτρης Χωραφάς, Μανόλης Χωραφάς, Κωνσταντίνα Μακράκη, Μελιτίνη Τσίγκου, Μάριος Ραπτόπουλος, Ζωή Ραπτοπούλου, Σοφία Αγγελάκη, Θεμιστοκλής Χαλκιαδάκης, Δέσποινα Ταβλά, Γιώργος Μενεγάκης.

Απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες στους διοργανωτές και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Κωστάκη και στον κύριο Γιώργο Μαυροειδή για τη διοργάνωση, την πρόσκληση και την ευγενική φιλοξενία των παιδιών μας. Συγχαίρουμε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή τους καθώς και τις υπεύθυνες της ρητορικής ομάδας του σχολείου μας κ. Τζένη Γιανναδάκη και κ. Σοφία Δασκαλάκη, για την προετοιμασία της ομάδας.

2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου