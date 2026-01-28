Συνεδριάζει τη Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου. Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την συνεδρίαση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Συζήτηση – απόφαση για την ανάγκη κήρυξης του Δήμου Αγ. Νικολάου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας (Αρ. Απόφασης ΔΣ ΔΕΥΑΑΝ 170/2025)

Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 31/2025 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου αναφορικά με αίτημα Πολιτιστικού Μορφωτικού συλλόγου Αγίου Αντωνίου, σχετικά με την παραχώρηση του κλειστού Δημοτικού Σχολείου του χωριού, για τις λειτουργίες του συλλόγου τους

3.Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 32/2025 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου αναφορικά επί αιτημάτων Πολιτιστικού Συλλόγου Φουρνής «Η Ευαγγελίστρια» και Συλλόγου Φουρνιωτών και Φίλων της Φουρνής, σχετικά με την παραχώρηση του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Φουρνής όπως και του αύλειου χώρου του, για την πραγματοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων τους »

Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 33/2025 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου αναφορικά επί αιτήματος Πανεπιστημίου Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή – Τμήμα Φιλολογίας, Εργαστήρι Θεάτρου – Κινηματογράφου – Μουσικής, σχετικά με την παραχώρηση χώρου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου, για τη διεξαγωγή μαθημάτων του προγράμματος «Η τέχνη του ρυθμού στην εκπαίδευση – Μουσική στην Κοινότητα» Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 34/2025 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου αναφορικά επί αιτήματος Αθλητικού Σωματείου ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, για την παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου των Γυμνασίων Αγίου Νικολάου, για την διενέργεια προπονήσεων των νέων τμημάτων της ομάδας Βόλεϊ, για το σχολικό έτος 2025-2026 Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 20 (ΦΕΚ 444Β΄/99) (ταχύπλοα σκάφη και μέσα αναψυχής) για το έτος 2026

7.Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής για το έτος 2026 για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

Ορισμός Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία Συζήτηση – απόφαση σχετικά με την παράταση της παραχώρησης υδροφόρου οχήματος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγίου Νικολάου για το έτος 2026 Συζήτηση επί της με αρ. 392/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σχετικά με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην περιοχή Καβούσα της Δημοτικής Κοινότητας Κριτσάς» Συζήτηση επί της με αρ. 393/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Μάμαλο της Δημοτικής Κοινότητας Κριτσάς» Συζήτηση επί της με αρ. 394/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με «Τοποθέτηση σήμανσης στην επαρχιακή οδό Αγ. Νικόλαος Ελούντα – Πλάκα και Πλάκα – Βρουχάς Συζήτηση επί της με αρ. 418/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ανώνυμη οδό στη Νεάπολη (παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ) Συζήτηση – απόφαση επί εισηγήσεως Δ/νσης Μελετών σχετικά με την έγκριση κατασκευής έργου διάνοιξης – βελτίωσης οδού κυρωμένης στο δίκτυο κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Μαυρικιανού Δ. Ε. Ελούντας Δήμου Αγίου Νικολάου στη θέση «Καμίνι» με ιδιωτικά μέσα από τον κ. Μαυρογιαννάκη Οδυσσέα . Συζήτηση – απόφαση επί εισηγήσεως Δ/νσης Μελετών αναφορικά με την «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική (αγροτική) οδό, στη θέση «Πεζούλοι» εκτός ορίων οικισμού της Κοινότητας Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου σε ακίνητο ιδιοκτησίας WOLFUS ISREAL YITZHAK & ZEFATMAN YITZCHAK ISSAC στο οποίο πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια με χρήση κατοικίας Συζήτηση – απόφαση επί εισηγήσεως Δ/νσης Μελετών αναφορικά με την «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό, στη θέση «ΖΟΥΡΒΑ» εκτός ορίων οικισμού Σίσι του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας MATI ZIV & GUR ARIEH ZIV στο οποίο πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια για κατασκευή νέας διώροφης κατοικίας Συζήτηση – απόφαση επί εισηγήσεως Δ/νσης Μελετών αναφορικά με την «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό, στη θέση «Πινές – Τσούρλα», εκτός ορίων οικισμού Χαυγά του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας Cpm International Investments Ltd, στο οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια με Α/Α Πράξης 1291116/20-12-2024 και περιγραφή έργου «ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ» Συζήτηση – απόφαση επί εισηγήσεως Δ/νσης Μελετών αναφορικά με την «Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης οχημάτων επί της Εθνικής Οδού Αγ. Νικολάου – Σητείας εντός ορίων οικισμού Ίστρον, του Δήμου Αγίου Νικολάου, στη θέση «ΧΑΡΚΙΔΙΑΝΑ» στο ακίνητο ιδιοκτησίας Πλεύρη Εμμ. στο οποίο λειτουργεί πρατήριο υγρών καυσίμων

19.Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου αναφορικά με θέσεις δημοπράτησης για την απλή χρήση αιγιαλού για τα έτη 2026-2027 & 2028 από την Κ. Υ. Λασιθίου .