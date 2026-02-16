Ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής στον Δήμο Αγίου Νικολάου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανόλη Μενεγάκη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας στο Ηράκλειο, εξετάστηκε η πορεία μελετών και έργων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (ΔΕΥΑΑΝ). Κοινός στόχος της Περιφέρειας και του Δήμου είναι η αναβάθμιση των δικτύων και η διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του νερού για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου Αγίου Νικολάου, με στόχο την αντιμετώπιση της λειψυδρίας ενόψει και της θερινής περιόδου.