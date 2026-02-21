«Η παγκόσμια βιομηχανία της κρουαζιέρας εισέρχεται σε μια νέα, πιο ώριμη φάση ανάπτυξης. Οι αριθμοί αυξάνονται, όμως μαζί τους αυξάνονται και οι απαιτήσεις. Οι επιβάτες αλλάζουν συμπεριφορά, οι εταιρείες γίνονται πιο επιλεκτικές και οι προορισμοί καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε μια πραγματικότητα που βασίζεται όλο και περισσότερο σε δεδομένα, εμπειρία και στρατηγικό σχεδιασμό». Αυτά αναφέρει (newmoney) ο κ. Γιάννης Μπρας, διευθύνων σύμβουλος της FiveSenses Consulting και σύμβουλος κρουαζιέρας του Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου.

Στην ερώτηση «αν αλλάζει ο τρόπος που οι επιβάτες βιώνουν τον προορισμό; η απάντησή του ήταν ότι «η εμπειρία ξεκινά πριν από την αποβίβαση. Οι επιβάτες αναζητούν πληροφορίες για μετακίνηση, ασφάλεια, διαδρομές, εστίαση και τοπική κουλτούρα. Όταν η πληροφορία είναι ακριβής, ο επιβάτης φτάνει προετοιμασμένος και ήρεμος. Όταν δεν είναι, η εμπειρία ξεκινά με ανασφάλεια. Αυτή η ψυχολογία επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά και τη δαπάνη.

Στην ερώτηση, τι κάνει τελικά έναν προορισμό πραγματικά ανταγωνιστικό;» η απάντησή του ήταν: «Όχι μόνο οι λιμενικές υποδομές. Εξίσου κρίσιμες είναι και οι υποδομές ξηράς: μεταφορές, ξεναγοί, δραστηριότητες, ποιότητα υπηρεσιών. Εκεί κρίνονται η ικανοποίηση και η πιθανότητα επανάληψης της επίσκεψης».

ΛΕΩΝ.Κ.