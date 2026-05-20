Ο Σύλλογος Φροντίδας Μητρότητας “Παναγία η Παντάνασσα”, ευχαριστεί θερμά το Δήμο Αγ.Νικολάου για τη συνεργασία μας, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού κ. Αντώνη Μαυρή για την προσφορά διαφημιστικού υλικού και τον Πρόεδρο ΔΑΕΑΝ κ. Γιώργο Αστρουλάκη για την παραχώρηση της αίθουσας του ΡΕΞ.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες την κα Σόφη Κώττη μαέστρο των τριών χορωδιών της Χίου: το Μορφωτικό Εκπολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων, μέσω της χορωδίας του *ΒΟΚΑΡΙΑ*, τη γυναικεία χορωδία “ΧΙΟΝΗ” του Φιλοπρόοδου Ομίλου Βροντάδου και τη “χορωδία του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θυμιανών”, το “Σύλλογο Ομήρου Νόστος” ,τους μαθητές του 1⁰ Γυμνασίου που διάβασαν σχετικά κείμενα, τους δύο καθηγητές κ.Σ.Σπυράκη και κα.Ε.Τζιώλη από την Χίο που απέδωσαν θεατρικά, απόσπασμα από τη Ζ ραψωδία της Ιλιάδας τον αποχαιρετισμό του Έκτορα και της Ανδρομάχης, καθώς και το χορευτικό συγκρότημα “Γιαννίκου Ταμιωλάκη” που μας τίμησαν με την παρουσία τους στο εκπαιδευτικό συνέδριο “ΑΝΔΡΑ ΜΟΙ ΕΝΝΕΠΕ ΜΟΥΣΑ…. ” που πραγματοποίησε ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Νικολάου στις 16 Μαΐου 2026 στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ στον Αγ.Νικόλαο.

Τιμήθηκε η Διεθνής Ημέρα Οικογένειας.

Ο π’ Αντώνιος Μπιλάλης, π’ Μιχαήλ Μπιλάλης και ο Θεολόγος κ. Μιχάλης Τσακιράκης εξήραν τον ρόλο της οικογένειας από την εποχή του ΟΜΗΡΟΥ. Αναφέρθηκαν στο έργο του Αγίου Νεκταρίου στη διαδρομή του από την Χίο μέχρι την Αίγινα τόπο ανάπαυσής του.

Τους ευχαριστούμε θερμά.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον π’ Αντώνιο Μπιλάλη για την παρουσία του, τις ευλογίες του, και την προσφορά δεκάδων τόμων βιβλίων του Αγίου Νεκταρίου από τις εκδόσεις του που διατέθηκαν για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μας.

Ευχαριστούμε επίσης τον κ.Μανούσο Πεδιαδίτη που μας πρόσφερε από το ΒΙΟ ΑΡΩΜΑ δώρα για τους προσκεκλημένους μας. Τους μουσικούς κ.Ζαχαρία Επιτροπάκη και τον κ.Παύλο Κουτουλάκη που διασκέδασαν τους φίλους μας από την Χίο με ωραίους Κρητικούς σκοπούς σε δείπνο στην Κριτσά.

Η εξαίρετη παρουσία των Χιώτικων χορωδιών, καθώς και η ξεχωριστή εμφάνιση του Χορευτικού Ομίλου Ταμιωλάκη πλαισίωσαν το συνέδριο και χάρισαν συγκίνηση και γεύση ευχάριστης ανάμνησης.

Ευχαριστούμε θερμά τους συντελεστές. Ευχόμαστε η “Παναγία η Παντάνασσα” να χαρίζει υγεία και κάθε καλό στη ζωή όλων.

Η αγαστή συνεργασία μας με την Χίο θα συνεχιστεί, ο δίαυλος επικοινωνίας μας δεν θα σταματήσει εδώ.

Το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μετοχιανάκης

Η Γεν Γραμματέας

Μαρία Μαρκάκη-Φαζού