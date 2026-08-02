Τελευταίες ημέρες αιτήσεων για απόκτηση voucher μέσω ΕΣΠΑ για δημιουργική απασχόληση παιδιών (5-12 ετών) για 11 μήνες Σεπτέμβριο 2026-Ιούλιο 2027) ΔΩΡΕΑΝ

Αιτήσεις με κωδικούς taxisnet στο site της ΕΕΤΑΑ: https://aitisi26.eetaa.gr/aitisi/landing

Δώσε την ευκαιρία στο παιδί σου να απασχοληθεί σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον με πληθώρα ερεθισμάτων μέσα από το παιχνίδι, τη δημιουργία και την ομαδικότητα!

Στο ΚΔΑΠ Παιδεία εν Δράσει κάθε μέρα είναι μια νέα περιπέτεια εξερεύνησης και μάθησης. Με τη στήριξη των εξειδικευμένων παιδαγωγών μας, το παιδί σας αναπτύσσει τις δεξιότητές του, ανακαλύπτει τα ταλέντα του και κάνει δυνατές φιλίες, ενώ μέσω της βιωματικής μάθησης καλλιεργεί την κριτική σκέψη.