Κατά πλειοψηφία ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας την διαδημοτική συνεργασία μεταξύ Δήμου Σητείας και Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά την άσκηση από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγίου Νικολάου της αρμοδιότητας έκδοσης προέγκρισης οικοδομικών αδειών.

Στην εισήγηση του ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης έκανε λόγο για «ένα πολύ σημαντικό θέμα, μία ανοικτή πληγή για το Δήμο Σητείας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. «Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, η οποία θα είναι επ’ ωφελεία της τοπικής κοινωνίας, δεν προσπαθούμε να βρούμε λύση ούτε για ίδια την Πολεοδομία ούτε για τον ίδιο το Δήμο και τις προτεραιότητές του. Έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με την ανάπτυξη του τόπου, με το πώς αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει επιτέλους ο τόπος ετούτος να αρχίσει να αναπτύσσεται. Πρέπει να βρούμε τα γιατί της στασιμότητας όλα αυτά τα χρόνια, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μας έδινε το περιθώριο μέσα από τις δυνατότητες που είχαμε σαν Δήμος να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα.

Έγιναν προσπάθειες πολλές φορές να βρεθεί λύση, μέσω συναίνεσης ή μέσω των διαδικασιών των υπηρεσιών να δοθεί η ώθηση που πρέπει, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα βρήκαμε τοίχο». Χαρακτήρισε την συγκεκριμένη ως τελευταία προσπάθεια. «Φαντάζομαι ότι θα ευοδωθεί και θα προχωρήσουμε κανονικά. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Σητείας δεν έχει διαχειριστική επάρκεια σε ό,τι έχει να κάνει τις υπηρεσίες της ΥΔΟΜ. «Ήρθαμε λοιπόν σε μία συνεννόηση με τον Άγιο Νικόλαο, η οποία βέβαια είναι υποχρεωτική, η αποδοχή εκ μέρους του Αγίου Νικολάου της συγκεκριμένης προγραμματικής διαδημοτικής συνεργασίας που θα κάνουμε», τόνισε.

Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος, το περιεχόμενο της σύμβασης συνάπτεται με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων του Δήμου Σητείας, μετά τη «διαπίστωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων ελάχιστης στελέχωσης της Υ.ΔΟΜ. του», όπως αναφέρεται. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η άσκηση από την Υπηρεσία Δόμησης του Αγίου Νικολάου των αρμοδιοτήτων οι οποίες ανήκουν στο Δήμο Σητείας δηλαδή η Έκδοση προέγκρισης οικοδομικών αδειών, όπου ο Δήμος Αγίου Νικολάου αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου, τηρώντας την κείμενη νομοθεσία. Η σύμβαση έχει διάρκεια έως ότου ο Δήμος Σητείας πληρώσει εκ νέου τις προϋποθέσεις ελάχιστης στελέχωσης της Υ.ΔΟΜ., δυνάμει νέας διαπιστωτικής πράξης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, η λύση της σύμβασης γνωστοποιείται εγγράφως στα συμβαλλόμενα μέλη τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία λύσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των εκκρεμών υποθέσεων. Στη σύμβαση αναφέρονται οι υποχρεώσεις του Δήμου Σητείας για τη συνδρομή του Αγίου Νικολάου, όπως σε ό,τι αφορά το προσωπικό, τη διάθεση τουλάχιστον ενός υπαλλήλου κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, Ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού κι εφόσον απαιτηθεί και υπάρχει η δυνατότητα και δεύτερου υπαλλήλου, που θα ενταχθεί (/ούν) στη λειτουργία της Υ.ΔΟΜ. Αγίου Νικολάου για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 3. Η μισθοδοσία θα επιβαρύνει το Δήμο Σητείας.

Προβλέπεται επίσης η διάθεση οχήματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης υπαλλήλων της Υ.ΔΟΜ. του Αγίου Νικολάου, εφόσον και όταν αποδεδειγμένα απαιτηθεί να μετακινηθούν για να διενεργήσουν αυτοψίες ή άλλες ενέργειες που αφορούν το Δήμο Σητείας. Αντίστοιχα την κάλυψη όλων των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών, όπως έξοδα κίνησης, εκτός έδρας αποζημίωση, ημερήσια αποζημίωση κλπ για τους υπαλλήλους της Υ.ΔΟΜ. του Αγίου Νικολάου, εφ’ όσον αποδεδειγμένα προκύψουν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών στο Δήμο Σητείας.

Οι αρμοδιότητες

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, αναλαμβάνει να ασκεί τις Αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3, να εντάξει τον /τους διατιθέμενο/νους υπάλληλο/ους του Δήμου Σητείας στην οργανωτική δομή και λειτουργία της Υ.ΔΟΜ. του και να τον/τους διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (γραφείο, Η/Υ, ιντερνέτ, εκτυπωτή κλπ.) για την εκτέλεση των καθηκόντων του/τους. Να τηρεί αρχείο των εκκρεμών και διεκπεραιωμένων υποθέσεων του Δήμου Σητείας και να ενημερώνει τακτικά τους αρμοδίους του Δήμου Σητείας.

Προβλέπεται επίσης η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης αποτελούμενη από ένα Δ.Σ. κι αναπληρωτή αυτού του Δήμου Σητείας, αντίστοιχα του Δήμου Αγίου Νικολάου και τον εκάστοτε Προϊστάμενο Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ. του Αγίου Νικολάου με τον νόμιμο αναπληρωτή του. Το όργανο παρακολούθησης συντονίζει, επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των όρων της σύμβασης, πιστοποιεί γεγονότα και καταστάσεις (πχ ανάγκη διάθεσης και δεύτερου υπαλλήλου) και εισηγείται στους οικείους Δημάρχους την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Σκοπός, όπως ανέφερε ο κ. Ζερβάκης, είναι να προχωρήσει η έκδοση οικοδομικών αδειών στα εκτός σχεδίου όπου εδώ και μία πενταετία δεν εκδίδονται στο Δήμο Σητείας. «Ελπίζουμε να πάει καλά η συγκεκριμένη διαδικασία, ελπίζουμε να μην βρεθούν άλλα εμπόδια και πιστεύουμε ότι με τον συγκεκριμένο τρόπο μέχρι να εκδοθεί το καινούριο Π/Δ και οι καινούριες εγκύκλιοι που ετοιμάζονται από την κυβέρνηση σχετικά με τους όρους δόμησης, τα εκτός σχεδίου, τα Ειδικά Πολεοδομικά που θα εγκριθούν κλπ, θα έχουμε προχωρήσει κατά ένα μέρος τουλάχιστον στις εκδόσεις αδειών οι οποίες αυτή τη στιγμή σχολάζουν στα γραφεία της Πολεοδομίας Σητείας», πρόσθεσε ο κ. Ζεράκης.

Μοναδική διέξοδος

«Θεωρώ ότι πρέπει όλοι να το υποστηρίξουμε το συγκεκριμένο εγχείρημα γιατί είναι κάτι το οποίο -αν μη τι άλλο- είναι η μοναδική διέξοδος αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να δώσουμε το βήμα εκείνο που χρειάζεται ο τόπος και η Σητεία για την ανάπτυξη. Δεν γίνεται όλα αυτά τα χρόνια να εκδίδονται οικοδομικές άδειες στους Δήμους Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου, Ηρακλείου, Ρεθύμνης, Χανίων, σε όλους τους Δήμους να βλέπουμε μία έντονη ανοικοδόμηση λόγω του ότι η τουριστική ανάπτυξη σε όλη την Κρήτη είναι ενισχυμένη αυτή την περίοδο.Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να πούμε συντεταγμένα ένα ναι στην συγκεκριμένη διαδημοτική συνεργασία για να μπορέσουμε να δούμε αν το επόμενο βήμα θα είναι αυτό που θα βγάλει τον τόπο από την υπανάπτυξη», επεσήμανε ο Δήμαρχος.

Συντεταγμένα «ναι» ψήφισαν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Καταψήφισαν οι Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, «όχι» η Ανεξάρτητη Μαρία Γιαννακάκη, «λευκό» η Ανεξάρτητη Ελένη Πλατανάκη, οι οποίοι υπέβαλαν σειρά ερωτημάτων, εξέφρασαν έντονους προβληματισμούς και επισημάνσεις για υποβάθμιση και τελικά κλείσιμο της Πολεοδομίας Σητείας.