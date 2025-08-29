Αυτή την Παρασκευή στο Amoodi, υποδεχόμαστε μερικούς από τους πιο influential bartenders της Ελλάδας αλλά και του κόσμου που εργάζονται σε bars που βρίσκονται στα Top 50 του πλανήτη!

Θα παρουσιάσουν μοναδικά cocktails εμπνευσμένα από τα αυθεντικά κρητικά προϊόντα, δίνοντας νέα διάσταση στη γεύση και στην παράδοση. Παράλληλα, θα απολαύσετε street food φτιαγμένο αποκλειστικά από τοπικές πρώτες ύλες – η Κρήτη στο πιάτο!

Τη βραδιά θα πλαισιώσει ο Γιάννης Καπετανάκης με το νομαδικό Lyra Loop Project, σε ένα performance που συνδυάζει ήχο, παράδοση και σύγχρονη αισθητική, δημιουργώντας μια μοναδική ακουστική εμπειρία.

Ελάτε όπως είστε! No reservations. Just vibes.