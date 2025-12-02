Σύμφωνα με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό (Ε.Χ.Π. Τουρισμού), με βάση τον βαθμό συγκέντρωσης των τουριστικών κλινών, προτείνονται πέντε κατηγορίες περιοχών τουριστικής πολιτικής (σε παρένθεση οι ενότητες που αφορούν το νομό Λασιθίου):

(α) Περιοχές ελέγχου που είναι υπεραναπτυγμένες (δεν αφορά το νομό Λασιθίου),

(β) Αναπτυγμένες περιοχές (Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, της Π.Ε. Λασιθίου).

(γ) Αναπτυσσόμενες περιοχές (Δ.Ε. Νεάπολης, Ιεράπετρας και Σητείας της Π.Ε. Λασιθίου)

(δ) Περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης (Δ.Ε. Οροπεδίου Λασιθίου) και

(ε) Μη αναπτυγμένες περιοχές (δεν αφορά το νομό Λασιθίου).

Ειδικότερα για τον Άγιο Νικόλαο, που περιλαμβάνεται στις «Αναπτυγμένες περιοχές»,

α) το ελάχιστο εμβαδόν νέου γηπέδου είναι τα 12 στρέμματα σε εκτός σχεδίου περιοχές και

β) Επιτρέπεται η ανέγερση ή επέκταση καταλυμάτων 4 και 5 αστέρων.