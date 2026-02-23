Το “ευχαριστώ” της αντιδημάρχου Πολιτισμού Γεωργίας Πολυχρονάκη μετά το Καρναβάλι:
Ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν το Καρναβάλι της Λίμνης.
Μέχρι και την τελευταία στιγμή η βροχή μας έβαλε σε σκέψεις. Παρ’ όλα αυτά, δεν το ακυρώσαμε. Πιστέψαμε στη διοργάνωση, πιστέψαμε στον κόσμο – και τελικά δικαιωθήκαμε. Η συμμετοχή, το κέφι και τα χαμόγελα όλων απέδειξαν πως όταν υπάρχει θέληση και συνεργασία, τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει.
Η βραδιά έκλεισε με τον πιο δυναμικό τρόπο, με τους μοναδικούς Hermaphrodite’s Child να χαρίζουν μια εξαιρετική εμφάνιση και να απογειώνουν την ατμόσφαιρα.
Όλοι οι κόποι, η προετοιμασία και το άγχος των προηγούμενων ημερών δεν πήγαν στράφι. Ευχαριστώ θερμά τους εθελοντές, τους συλλόγους, τους συμμετέχοντες, τους εργαζόμενους του Δήμου, του εθελοντές Σαμαρείτες του Ερυθρού Σταυρού, Λιμεναρχείο, Α.Τ Αγ. Νικολάου, Τροχαία, την Δημοτική Αρχή και φυσικά όλους τους δημότες και επισκέπτες που έδωσαν ζωή στη γιορτή μας.
Για την ώρα αυτά. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο τύπου με περισσότερες λεπτομέρειες.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς.