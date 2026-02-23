Το “ευχαριστώ” της αντιδημάρχου Πολιτισμού Γεωργίας Πολυχρονάκη μετά το Καρναβάλι:

Ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν το Καρναβάλι της Λίμνης.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή η βροχή μας έβαλε σε σκέψεις. Παρ’ όλα αυτά, δεν το ακυρώσαμε. Πιστέψαμε στη διοργάνωση, πιστέψαμε στον κόσμο – και τελικά δικαιωθήκαμε. Η συμμετοχή, το κέφι και τα χαμόγελα όλων απέδειξαν πως όταν υπάρχει θέληση και συνεργασία, τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει.