Χθες βράδυ τα Ξυλουράκια έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στο γλέντι στα Μέσα Λακώνια και ξεσήκωσαν τον κόσμο με τη μουσική και το κέφι τους. Όλοι διασκέδασαν, τραγούδησαν και χόρεψαν μέχρι αργά.