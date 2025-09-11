Με λαμπρότητα το πρωί της Δευτέρας 11 Σεπτεμβρίου 2025 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος τέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού για την έναρξη της σχολικής περιόδου 2025-2026 σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή της Ιεράπετρας.

Ειδικότερα ο Σεβ. Μητροπολίτης, περιστοιχούμενος από τον Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλο Αρχιμ. Αμβρόσιο Σκαρβέλη και άλλους κληρικούς, τέλεσε τον Αγιασμό στο 3ο Πειραματικό Γυμνάσιο και το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Ιεράπετρας, στο προαύλιο του πρώτου σχολείου. Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος ανέγνωσε το μήνυμα του για την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, επισημαίνοντας προς τους μαθητές ότι το σχολείο είναι «μια δεύτερη οικογένεια, ένας χώρος που προσφέρεται το μεγάλο αγαθό της Παιδείας και λαμβάνουν τα απαραίτητα εφόδια για να γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, με ήθος και αρετή» και τους προέτρεψε «να χαίρονται και να αξιοποιούν την κάθε ημέρα στο σχολείο». Επίσης ευχήθηκε στους καθηγητές, στους μαθητές των δύο σχολείων και στους παριστάμενους γονείς καλή και ευλογημένη νέα σχολική χρονιά. Χαιρετισμό και εγκάρδιες ευχές για το νέο σχολικό έτος απηύθυναν ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιεράπετρας κ. Γεώργιος Χατζάκης και οι Διευθυντές του 3ου Πειραματικού Γυμνασίου κ. Χρυσοβαλάντης Ψαρουδάκης και του ΕΠΑ.Λ. κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκης.

Στη συνέχεια ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος μετέβη στο 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας, όπου τέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού για τα δύο Γενικά Λύκεια της πόλης (1ο ΓΕ.Λ. και 2ο Πειραματικό ΓΕ.Λ.), διάβασε το μήνυμα του και ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά με υγεία, δύναμη, φώτιση στους διδάσκοντες και στους διδασκομένους των δύο σχολείων. Σύντομο χαιρετισμό και ευχές για το νέο διδακτικό έτος απηύθυναν εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής Ιεράπετρας ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Ηλίας Νταραράς και οι Διευθυντές των δύο σχολείων κ. Σοφία Κονταξάκη και κ. Σπυρίδων Ορφανάκης.

Ακολούθησε η ακολουθία του Αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου στο 1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας, όπου ο Σεβασμιώτατος διάβασε το μήνυμά του και ευχήθηκε στα παιδιά καλή πρόοδο κατά το νέο διδακτικό έτος. Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυναν ο Διευθυντής του σχολείου κ. Φιλοκτήτης Τζαράκης, o Aντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, ο Διευθυντής της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου κ. Αθανάσιος Κατσαγκόλης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου κ. Παύλος Σπυριδάκης. Παρέστησαν οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεώργιος Χατζάκης και κ. Φωτεινή Περακάκη, ο Διοικητής του Α.Τ. Ιεράπετρας κ. Νικόλαος Τζουμάκας και γονείς των μαθητών.



Έπειτα ο Σεβασμιώτατος μετέβη στο Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου, στο Καβούσι Ιεράπετρας, όπου τον υποδέχτηκαν η Διευθύντρια κ. Μαριάννα Χαḯτα και οι Εκπαιδευτικοί του σχολείου. Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού, ανέγνωσε το μήνυμα του προς τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου και ευχήθηκε σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα καλή, χαρούμενη, καρποφόρα και ευλογημένη χρονιά. Ακολούθως απηύθυναν χαιρετισμό και ευχές για το νέο σχολικό έτος o Aντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο Διευθυντής της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου κ. Αθανάσιος Κατσαγκόλης, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιεράπετρας κ. Γεώργιος Χατζάκης, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβουσίου Μιχαήλ Δερμιτζάκης και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Ευαγγελία Φανουράκη. Παρέστησαν Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιεράπετρας καθώς και ο πρώην Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσης Καλαντζάκης.

Τέλος, ο Σεβ. κ. Κύριλλος τέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού στο νεοϊδρυθέν Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ιεράπετρας, που στεγάζεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιεράπετρας. Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στους καθηγητές και στους πρώτους μαθητές του νέου σχολείου καλή, χαρούμενη και δημιουργική σχολική χρονιά, και συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στην ίδρυση και στην έναρξη λειτουργίας του. Εγκάρδιο χαιρετισμό και ευχές απηύθυναν o Aντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, ο Διευθυντής του σχολείου κ. Εμμανουήλ Χριστοδουλάκης, πρώην Δ/ντής Εκπαίδευσης Χανίων, και ο Διευθυντής της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου κ. Αθανάσιος Κατσαγκόλης.