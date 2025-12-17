Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στην κεντρική πλατεία της Ιεράπετρας και ώρα 18:00 θα μπορείτε να παρακολουθήσετε κρητικό πρόγραμμα από το Μουσικό Σχολείο Λασιθίου αλλά και κρητική μουσική από το συγκρότημα του Μάνου Καναβάκη.
