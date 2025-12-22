Με αφορμή την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ κου Βασιλείου Σιαδήμα, για την οριζόντια Ανάκληση της Απόφασης ένταξης 58 Πράξεων, μεταξύ αυτών και η «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ”ΠΛΑΤΕΙΑ ΌΨΗ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», ο Δήμαρχος κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης κινήθηκε άμεσα και συναντήθηκε αυθημερόν με τον κ. Σιαδήμα, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης ενός μη ολοκληρωμένου έργου στις 31-12-2023 και την ένταξή του στη νέα προγραμματική περίοδο.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, οι 58 πράξεις ανάμεσά τους και του Δήμου Ιεράπετρας, απεντάσσονται διότι δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθούν εντός της ΠΠ 2014-2020 και θα επανεξετασθούν, σε μελλοντικό χρόνο ανάλογα με την εκπλήρωση των στόχων του ΠΕΚΑ 2021-2027 και σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των πόρων.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης ενημερώνει τα παρακάτω: “Το Πράσινο Σημείο (ΠΣ) Δήμου Ιεράπετρας είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, λοιπά γυαλιά, λοιπά μέταλλα, λοιπά πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση.

Η αρχική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τη δημιουργία ενός Πράσινου Σημείου στην Ιεράπετρα πραγματοποιήθηκε το 2016. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης από την Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π), ζητήθηκε η διαγραφή των υποέργων του Πράσινου Σημείου που πραγματοποιήθηκε με την 182/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να εκδοθεί νέα πρόσκληση χρηματοδότησης για τα Πράσινα Σημεία.

Το έργο με νέα μελέτη, για τη δημιουργία ενός Πράσινου Σημείου στη θέση «Πλατειά Όψη» σε ιδιόκτητο γήπεδο έκτασης 2.903,06 m2, πλησίον του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Ιεράπετρας, εντάχθηκε στις 19-09-2022 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με ημερομηνία λήξη της πράξης 31-12-2023, και αφορούσε τέσσερα υποέργα: 1.Κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών Πράσινου Σημείου σε γήπεδο έκτασης 2.903,06 m2, προϋπολογισμού 294.545, 2. Προμήθεια εξοπλισμού μεγάλου Πράσινου Σημείου στη θέση ”Πλατειά Όψη” Δήμου Ιεράπετρας, προϋπολογισμού 374.554,40€ 3. Υπηρεσίες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την «Δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου στη θέση ”Πλατειά Όψη” Δήμου Ιεράπετρας, προϋπολογισμού 24.800€ 4. Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Πράξης, προϋπολογισμού 12.323,99€

Από 01-01-2024 ως νέα Δημοτική Αρχή παραλάβαμε σε εξέλιξη τον δεύτερο διαγωνισμό του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, (ο πρώτος ήταν άγονος) τον ολοκληρώσαμε και λάβαμε την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στις 21-02-2024. Η προέγκριση της σύμβασης δόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) στις 18-09-2024. Έκτοτε αναμέναμε την διαδικασία μεταφοράς της πράξης στην νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση και να χρηματοδοτηθεί από την νέα προγραμματική περίοδο, χωρίς πόρους του Δήμου, κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Η οριζόντια Ανάκληση της Απόφασης ένταξης 58 Πράξεων, μεταξύ αυτών και η « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ”ΠΛΑΤΕΙΑ ΌΨΗ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, δείχνει την πρόθεση του Υπουργείου να μην πραγματοποιήσει την γεφύρωση αυτών των έργων με το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027″.