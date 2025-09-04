Στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που πραγματοποιεί ο Τομέας Υγείας του Ε.Ε.Σ., στην Κρήτη από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, 10μελές κλιμάκιο από την Αθήνα με την κινητή μονάδα υγείας θα βρίσκεται στην πόλη μας την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρες 8:00 έως 14:00 στην κεντρική πλατεία Ιεράπετρας, προκειμένου να υλοποιήσει καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Η δράση διοργανώνεται με την υποστήριξη του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιεράπετρας, σε συνεργασία με το Δήμο Ιεράπετρας και την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπίτνης και Σητείας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Θεωρητική εκπαίδευση στην αυτοεξέταση του μαστού Κλινική εξέταση μαστού Συνταγογράφηση απεικονιστικών εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου

Προτρέπουμε τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν ενεργά στη δράση αυτή ενισχύοντας το μήνυμα της πρόληψης, της φροντίδας και της αγάπης προς το συνάνθρωπο.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Π.Τ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ