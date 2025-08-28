Ο Δήμος Ιεράπετρας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ιεράπετρας από το σχολικό έτος 2025-2026. Απευθύνεται σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.

Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. θα στεγαστεί στο κτίριο της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) όπου λειτουργούσε το ΤΕΙ Ιεράπετρας, το οποίο παραχωρήθηκε από την παραπάνω Υπηρεσία προς το Δήμο Ιεράπετρας μετά από αίτημά του και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.