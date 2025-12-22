Την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως, 21 Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Όρθρου, ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και στη συνέχεια ιερούργησε στο Καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάσεως του Κυρίου και Άξιόν Εστι Ιεράπετρας.

Κατά τη διάρκεια του Κοινωνικού αναγνώσθηκε το καθιερωμένο Κήρυγμα της Κυριακής που αποστέλλεται στους Ιερούς ενοριακούς και μοναστηριακούς ναούς από την Ιερά Μητρόπολη, το οποίο αναφέρθηκε στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας.

Μετά την Απόλυση ο Σεβ. ευχήθηκε κατάλληλα στη Γερόντισσα Χριστονύμφη Μοναχή και την εν Χριστώ συνοδεία της, αλλά και στους παρισταμένους πιστούς, ο Γεννηθείς Κύριος να χαρίζει σε όλους μας αγάπη, ειρήνη και χαρά και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να έλθει να σκηνώσει και να γεννηθεί στη φάτνη των καρδιών μας.

Στη συνέχεια μετέβη στον τάφο του μακαριστού Γέροντος Αναστασίου, ιδρυτού και κτήτορος του Ησυχαστηρίου, και ανέγνωσε Τρισάγιο για την ανάπαυση της ψυχής του.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Φιλήμων Μπέζος, ο Εφημέριος της Μονής συνταξ. πρωτ. Εμμανουήλ Μολυμπάκης, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Τους ύμνους απέδωσαν ο καθηγητής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως κ. Ευάγγελος Φραγκούλης και οι Αδελφές της Μονής.