Tην Κυριακή Προ της Υψώσεως, 7 Σεπτεμβρίου 2025, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου, ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και στη συνέχεια ιερούργησε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Νέας Ανατολής Ιεράπετρας.

Πριν την Απόλυση τέλεσε τα ιερά μνημόσυνα των μακαριστών Φωτίου Δασκαλάκη (εξάμηνο), Δημοσθένους Πεπόνη (εννεάμηνο), Στυλιανής Αγγελάκη (ετήσιο) και Αικατερίνης Μιχαλάκη (τρίμηνο).

Στο σύντομο κήρυγμά του ο Σεβ., αμέσως μετά την ανάγνωση του ιερού ευαγγελίου, αναφέρθηκε στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας, τονίζοντας τη σημασία και το νόημα της Σταυρικής θυσίας του Κυρίου μας, αλλά και το μέγεθος της πατρικής αγάπης Του, που ήρθε για να σώσει τον κόσμο και όχι να τον κρίνει ή να τον καταδικάσει.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Πανοσ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο Οσιολ. Ιερομόναχος π. Φιλήμων Μπέτσος, ο Εφημέριος της Ενορίας Νέας Ανατολής Αιδεσ. Πρεσβ. Εμμανουήλ Προϊστάκης, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάστηκαν πολλοί ευσεβείς χριστιανοί, ανάμεσά τους ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολής κ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος.