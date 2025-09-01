Με τη δέουσα λαμπρότητα πανηγύρισε την Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου, 31 Αυγούστου 2025, εορτή της καταθέσεως της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο φερώνυμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Μύθων Ιεράπετρας.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου κατά την τάξη και στη συνέχεια προέστη της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας.

Τον Θείο λόγο, κατά προτροπή του Σεβ., κήρυξε κατάλληλα με γλαφυρότητα και ποιητικότητα ο δόκιμος εκκλησιαστικός συγγραφέας και επιμελητής πολλών εκδόσεων Πανοσιολ. Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου Ευδόκιμος Καρακουλάκης. Στην μεστή θεολογικών μηνυμάτων και πλούσιων ιστορικών στοιχείων ομιλία του ο έγκριτος ιεροκήρυκας αναφέρθηκε στο θαυμαστό γεγονός της «εν τη αγία σορώ ζκαταθέσεως της τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου». Όπως σημείωσε, η Εκκλησία μας κατά την τελευταία ημέρα του εκκλησιαστικού έτους εορτάζει την κατάθεση της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό των Χαλκοπρατείων στην Κωνσταντινούπολη, το 530 μ.Χ., κατά τα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, όταν από την Καππαδοκία την έφεραν στην Πόλη. Ύστερα από τετρακόσια χρόνια, όταν αρρώστησε η Βασίλισσα Ζωή, σύζυγος του αυτοκράτορα Λέοντα του Σοφού, άνοιξαν την «αγία Σορό», δηλ. την λειψανοθήκη που φυλασσόταν, και μόλις ο Πατριάρχης ακούμπησε το ιερό άμφιο στην ασθενή από ακάθαρτο πνεύμα αυτοκράτειρα αμέσως θεραπεύτηκε θαυματουργικά. Τέλος, ανέφερε ένα ανέκδοτο θαύμα από τον βίο του Αγίου Νεκταρίου στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης στα τέλη του 19ου αι., όπως το διέσωσε και το βίωσε εργαζόμενο τότε παιδί στην Πόλη σε ένα καπνοπωλείο, όταν οι ίδιοι οι Τόυρκοι ζήτησαν από τον Πατριάρχη να μεταφέρει το ιερό κειμήλιο από τη Μονή Βατοπαιδίου όπου φυλάσσεται στη Βασιλεύουσα για να απαλλαγούν οι άνθρωποι από την επιδημία της χολέρας που τότε μάστιζε τον τόπο.

Πριν την Απόλυση ο Σεβ. κ. Κύριλλος ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και ευχήθηκε στους πιστούς έτη πολλά και ευλογημένα και καλό νέο εκκλησιαστικό έτος. Τέλος προέτρεψε «όλοι μας ας κλίνουμε γόνυ καρδίας και ας παρακαλέσουμε ενδόμυχα την Κυρία Θεοτόκο να μας σκεπάζει με την Αγία Ζώνη της, να μας περιφρουρεί και να μας σώζει από κάθε κίνδυνο και ανάγκη».

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτοργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Ευδόκιμος Καρακουλάκης, ο Αιδεσιμ. Ιερεύς Γεώργιος Μαυρογιαννάκης, ο Αιδεσιμολ. Ιερεύς Εμμανουήλ Μπιτσακάκης, Εφημέριος των Ενοριών Μύθων και Μουρνιών, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνας.

Εκκλησιάστηκαν πολλοί ευσεβείς χριστιανοί μεταξύ των οποίων η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Μύθων κ. Νικόλαος Σιγανός, Μουρνιών κ. Εμμανουήλ Δαμασκηνάκης, Γδοχίων κ. Νικόλαος Σπυριδάκης και Ανατολής κ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Ζερβάκης, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μύθων κ. Γεώργιος Χατζηγιαννάκης κ.α.