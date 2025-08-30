Tην Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, εορτή της Αποτομής της τιμίας Κεφαλής του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου πανηγύρισε με τη δέουσα λαμπρότητα και ιεροπρέπεια ο φερώνυμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κάτω Σύμης που βρίσκεται στη θέση «Βολιάρες», επί της επαρχιακής οδού Ιεράπετρας-Βιάννου, απέναντι από τον ομώνυμο ερειπωμένο τοιχογραφημένο ναό της ενετικής περιόδου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου, και στη συνέχεια ιερούργησε, κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο και στο τέλος ευλόγησε τους άρτους στο προαύλιο του πανηγυρίζοντος ναού.

Στο μεστό θεολογικών μηνυμάτων κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Κύριλλος αναφέρθηκε στην βιωτή και τη δράση του Τιμίου Προδρόμου, υπογραμμίζοντας ότι ως τελευταίος, μεγάλος και σεβασμιώτερος των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, ετοίμασε την οδό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δίδασκε τη μετάνοια στην έρημο του Ιορδάνου και αξιώθηκε να βαπτίσει τον Ι. Χριστό αλλά και να μαρτυρήσει για Αυτόν, λόγω του ελεγκτικού λόγου του προς τον βασιλιά Ηρώδη Αντίπα που συζούσε παράνομα με τη γυναίκα του αδελφού του, με συνέπεια τον άδικο θάνατό του με αποκεφαλισμό του.

Όπως επίσης σημείωσε ο Σεβ. Μητροπολίτης, σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο μας Ι. Χριστό «ουκ εγήγερται μείζων εν γεννητοίς γυναικών του Ιωάννου του βαπτιστού», γι’ αυτό και κατέχει ξεχωριστή θέση στην Εκκλησία μας: Απεικονίζεται στο τέμπλο όλων των ιερών ναών, επικαλούμαστε το όνομά του στην Απόλυση κάθε ιεράς Ακολουθίας και σ’ αυτόν είναι αφιερωμένη η ημέρα Τρίτη, Τέλος, αφού σημείωσε ότι έχουμε ανάγκη από το υπόδειγμα πίστεως, αλήθειας, άσκησης, δικαιοσύνης, τήρησης του Νόμου του Θεού και αγιότητας βίου του Τιμίου Προδρόμου ευχήθηκε σε όλους να έχουν πλούσια τη χάρη και τη βοήθειά του.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως, ο Αιδεσιμολ. Πρωτ. Νικόλαος Καρπαθάκης, Κληρικός της Ι. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου και καταγόμενος από την Κάτω Σύμη Βιάννου, ο Αιδεσιμολ. Οικονόμος π. Ελευθέριος Δαργάκης, Εφημέριος της Ενορίας Μύρτου και κατ᾽ ανάθεση Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας Κάτω Σύμης, ο Αιδεσιμ. Ιερεύς Νικόλαος Κονδυλάκης, συνταξιούχος Εφημέριος της Ενορίας Κάτω Σύμης, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάστηκαν αρκετοί ευσεβείς χριστιανοί της ευρύτερης περιοχής.