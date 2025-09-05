Οι εγγραφές για τον Α’ κύκλο για το σχολικό έτος 2025-2026 θα διαρκέσουν αυστηρά από τη Δεύτερα 1/9/2025 έως και την Τρίτη 30/9/2025. Κατόπιν θα αρχίσουν αμέσως τα μαθήματα. Επίσης μπορούν να επανεγγραφούν στο Β κύκλο μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τον Α κύκλο σε παλιότερα έτη.

Η διάρκεια φοίτησης είναι 18 μήνες ,απογευματινές ώρες,και δίνεται απολυτήριο ισότιμο Γυμνασίου.Όσο περνούν τα χρόνια το απολυτήριο του Γυμνασίου γίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητο για την οποιαδήποτε επαγγελματική ευκαιρία, καθώς υπάγεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους έως 31/12/2025 και να έχουν μαζί τους:

1)απλή φωτοτυπία ταυτότητας

2)ΑΜΚΑ και ΑΦΜ γραμμένα σε ένα χαρτί εκτός από τους αλλοδαπούς που θα χρειαστεί να προσκομίσουν και βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (από το ΚΕΠ).

3)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( από το ΚΕΠ ) 4)Αντίγραφο απολυτήριου Δημοτικού ή βεβαίωση φοίτησης στο Γυμνάσιο.

Το ΣΔΕ στεγάζεται στο Δημοτικό σχολείο Βαινιάς και οι εγγραφές γίνονται κάθε απόγευμα 18.00-20.00. Πληροφορίες στο 2842305039 και 6974908357

Εκ της διευθύνσεως του ΣΔΕ Ιεράπετρας