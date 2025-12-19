Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, παρουσία του Δημάρχου Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη, «Άσκηση επί χάρτου» για τα πλημμυρικά φαινόμενα, με την κωδική ονομασία «ΩΓΥΓΗΣ 2025». Τη διοργάνωση, παρουσίαση και το συντονισμό είχε το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας.
Αρχικά έγινε περιγραφή πλημμυρικών φαινόμενων που έχουν πλήξει τον ελλαδικό χώρο αλλά και χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγινε συνοπτική αναφορά των συνεπειών τους και του ρόλου των ανθρωπογενών παρεμβάσεων ως κυρίαρχο καταλύτη στο μέγεθος των πολυεπίπεδων δυσμενών επιπτώσεων που δημιούργησαν.
Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν τα τρία εξελισσόμενα σενάρια πλημμυρικών φαινομένων που «έλαβαν χώρα» στο Δήμο μας σε διάστημα ολίγων ωρών μεταξύ τους και αφορούσαν σε διάφορες περιοχές του Δήμου. Οι περιοχές επιλέχθηκαν για τα σενάρια, βάσει του βαθμού επικινδυνότητάς τους σε εκδήλωση πλημμυρών. Στα σενάρια υπήρξε βαθμιαία κλιμάκωση της δυσκολίας τους και αναπτύχθηκαν τα εξής: εκτίμηση κατάστασης, συλλογή πληροφοριών, ενέργειες, διάθεση ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρησιακών μέσων και χρόνοι απόκρισης όλων των εμπλεκομένων.
Ανάμεσα στους στόχους της άσκησης ήταν:
• Να δοκιμαστεί η φάση της αρχικής εκτίμησης της κατάστασης, καθώς και της άμεσης απόκρισης – κινητοποίησης των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.
• Να βελτιωθεί ο συντονισμός των Υπηρεσιών και η διαδικασία συλλογής και διαχείρισης πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκομένων.
• Να εκτιμηθεί και να αξιολογηθεί η διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων και υλικών).
• Να διαπιστωθούν αδυναμίες ή προβλήματα στη συνεργασία των αρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων και όλων των εμπλεκόμενων.
• Να εκπαιδευτούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να βελτιωθούν οι σχετικές δεξιότητές τους καθώς και να ενδυναμωθεί το αίσθημα περί ετοιμότητας του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
Στο τέλος έγινε η προβλεπόμενη αξιολόγηση / εν θερμώ αποτίμηση της άσκησης.
Στην άσκηση που έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν ως παίκτες – παρατηρητές – αξιολογητές σύμφωνα με τους διανεμημένους ρόλους οι:
Aπό το Δήμο Ιεράπετρας οι :
• Δήμαρχος Ιεράπετρας Φραγκούλης Εμμανουήλ
• Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, Αντιδήμαρχος Παπαδάκης Νεκτάριος και Κασωτάκη Ελένη
• Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Εμμανουήλ Τζώρτζης
• Αντιδήμαρχος Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης, Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης
• Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Γεώργιος Γιακουμάκης
• Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Ζαμπετάκης Νεκτάριος
• Δ/νση Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης, Καββουσανός Μιχαήλ
• Δ/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, Λιάγκος Θωμάς και Δεδελετάκη Δέσποινα
• Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας, Γαϊτανάκης Ιωάννης προϊστάμενος και Ματθαιάκης Εμμανουήλ
• Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, Κιουρανάκη Σταυρούλα και Λαμπράκη Ηρώ
• Γραφείο Τύπου και επικοινωνίας του Δήμου, Λάμπρου Ειρήνη.
Aπό την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου οι: Μαστοράκης Μιχαήλ Υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Παναγούλης Κων/ος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
• Aπό την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας οι: Καλιοντζής Δημήτριος Διοικητής Π.Υ. Ιεράπετρας, Μπλαβογιλάκης Ευάγγελος Αξιωματικός Π.Υ. Ιεράπετρας
• Aπό το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας- Τμήμα Τροχαίας, Καλύβας Αχιλλέας Υποδιοικητής Α.Τ. Ιεράπετρας
• Aπό το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, Μαρινάκης Στυλιανός Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος
• Από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)/Παράρτημα Ιεράπετρας οι Θραψανιώτη Μαρίνα και Κωστάκης Ηρακλής Διασώστες ΕΚΑΒ.
• από το ΔΕΔΔΗΕ ο Ηγουμενάκης Δημήτριος Πρ/μενος Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Π/Κ Ιεράπετρας.
• Από τις Εθελοντικές Ομάδες (Πιστοποιημένες και προς Πιστοποίηση) οι : Πουλής Απόστολος, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Τμήμα Ιεράπετρας και Μπαρούμας Ιωάννης Λέσχη Φίλων Τετρακίνησης Ιεράπετρας καθώς και
• Oι Πρόεδροι των εμπλεκόμενων Δημοτικών Kοινοτήτων: Ιεράπετρας, Σκύβαλος Ιωάννης, Ανατολής, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος και Αγίου Στεφάνου, Τσαμπανάκης Εμμανουήλ.
Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ιεράπετρας
