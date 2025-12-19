Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, παρουσία του Δημάρχου Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη, «Άσκηση επί χάρτου» για τα πλημμυρικά φαινόμενα, με την κωδική ονομασία «ΩΓΥΓΗΣ 2025». Τη διοργάνωση, παρουσίαση και το συντονισμό είχε το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας.

Αρχικά έγινε περιγραφή πλημμυρικών φαινόμενων που έχουν πλήξει τον ελλαδικό χώρο αλλά και χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγινε συνοπτική αναφορά των συνεπειών τους και του ρόλου των ανθρωπογενών παρεμβάσεων ως κυρίαρχο καταλύτη στο μέγεθος των πολυεπίπεδων δυσμενών επιπτώσεων που δημιούργησαν.

Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν τα τρία εξελισσόμενα σενάρια πλημμυρικών φαινομένων που «έλαβαν χώρα» στο Δήμο μας σε διάστημα ολίγων ωρών μεταξύ τους και αφορούσαν σε διάφορες περιοχές του Δήμου. Οι περιοχές επιλέχθηκαν για τα σενάρια, βάσει του βαθμού επικινδυνότητάς τους σε εκδήλωση πλημμυρών. Στα σενάρια υπήρξε βαθμιαία κλιμάκωση της δυσκολίας τους και αναπτύχθηκαν τα εξής: εκτίμηση κατάστασης, συλλογή πληροφοριών, ενέργειες, διάθεση ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρησιακών μέσων και χρόνοι απόκρισης όλων των εμπλεκομένων.

Ανάμεσα στους στόχους της άσκησης ήταν:

• Να δοκιμαστεί η φάση της αρχικής εκτίμησης της κατάστασης, καθώς και της άμεσης απόκρισης – κινητοποίησης των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.

• Να βελτιωθεί ο συντονισμός των Υπηρεσιών και η διαδικασία συλλογής και διαχείρισης πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκομένων.

• Να εκτιμηθεί και να αξιολογηθεί η διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων και υλικών).

• Να διαπιστωθούν αδυναμίες ή προβλήματα στη συνεργασία των αρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων και όλων των εμπλεκόμενων.

• Να εκπαιδευτούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να βελτιωθούν οι σχετικές δεξιότητές τους καθώς και να ενδυναμωθεί το αίσθημα περί ετοιμότητας του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.