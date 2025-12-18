Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών των Εορτών Δωδεκαήμερου 2025-2026 του Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης & Σητείας κ.κ. Κυρίλλου

Α ´ . Ε Ο Ρ Τ Η Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ ΓΕ Ν Ν Ω Ν

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

Ὥρα 7.00΄ π.µ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί Ἄξιόν Ἐστι Ἱεράπετρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ἑσπέρας, ἑορτή τῆς Ἁγίας µεγαλοµάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Φαρµακολυτρίας.

Ὥρα 8.00΄ µ.µ. Ἱερά Ἀγρυπνία στήν Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Τοπλοῦ Σητείας, ὅπου φυλάσσεται ἡ δεξιά χεῖρα τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας (Ἑσπερινός, Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία).

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ἑσπέρας

Ὥρα 5.00΄ µ.µ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων καί ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας.

ΤΡΙΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ἑορτή τῶν Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων.

Ὥρα 7.00΄ π.µ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ἐνοριακό Ναό τῶν Ἁγίων Δέκα τῆς ὁµωνύµου κωµοπόλεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ὥρα 7.00΄ π.µ. Ὄρθρος, ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἱεράπετρας.

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ κατά Σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὥρα 7.00΄ π.µ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυστοστόµου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἱεράπετρας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ὥρα 7.00΄ π.µ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Παναγίας Ἐλεούσης πόλεως Ἱεραπέτρας.

Ὥρα 5.30΄ µ.µ. Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ἐνοριακό Ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, Τοπικῆς Κοινότητας Συκιᾶς Σητείας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Μνήµη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Πρωτοµάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου.

Ὥρα 7.00΄ π.µ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία, στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Στεφάνου Τοπικῆς Κοινότητας Ἁγίου Στεφάνου Ἱεράπετρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν.

Ὥρα 7.00΄ π.µ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία, στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου πόλεως Σητείας.

Β΄. Ε Ο Ρ Τ Α Ι Π Ε Ρ Ι Τ Ο Μ Η Σ Τ Ο Υ Κ Υ Ρ Ι Ο Υ & Α Γ Ι Ο Υ Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Υ

Ἡ κατά σάρκα Περιτοµή τοῦ Κυρίου καί µνήµη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔEKEMBPIOY Ἑσπέρας

Ὥρα 6.00΄ µ.µ. Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς καί κοπή τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τίς Ἐνορίες τῆς περιφέρειας Ἱεράπετρας, στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας.

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Ὥρα 7.00΄ π.µ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἱεράπετρας.

Ὥρα 10.00΄ π.µ. Δοξολογία ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἔτους, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἱεράπετρας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Ὥρα 6.00΄ µ.µ. Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, καί κοπή τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τίς Ἐνορίες τῆς περιφέρειας Σητείας, στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης πόλεως Σητείας.

Γ΄ Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Θ Ε Ο Φ Α Ν Ε Ι Ω Ν

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026, Πρό τῶν Φώτων

Ὥρα 7.00΄π.µ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Ἐξακουστῆς Ἱεράπετρας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, Προεόρτια τῶν Φώτων

Ὥρα 6.30΄π.µ. Ὄρθρος οἱ Μεγάλες Ὧρες τῶν Θεοφανείων, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου καί ἡ τελετή τοῦ Μεγάλου Ἁγιασµοῦ στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας.

ΤΡΙΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, Τά Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὥρα 7.00΄ π.µ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόµου καί ἡ Τελετή τοῦ Μεγάλου Ἁγιασµοῦ στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης πόλεως Σητείας. Στή συνέχεια θά σχηµατισθεῖ Ἱερά Ποµπή ἀπό τόν Ἱ. Ναό µέχρι τήν προβλήτα τοῦ Λιµένος Σητείας, ὅπου θά τελεστεῖ ὁ Ἁγιασµός τῶν ὑδάτων καί ἡ κατάδυση τοῦ Τιµίου Σταυροῦ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, Ἡ Σύναξις τοῦ Προφήτου Ἰωάννου Προδρόµου καί Βαπτιστοῦ.

Ὥρα 7.00΄π.µ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Τιµίου Προδρόµου, Τοπικῆς Κοινότητας Μεσελέρων Ἱεράπετρας.