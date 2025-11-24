Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης για την «Ανέγερση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μακρύ Γιαλού» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021-2025». Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και φορέας υλοποίησης ορίζεται η 7η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Κρήτης.

Όπως επιβεβαιώνει ο Διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης Νεκτάριος Παπαβασιλείου που έχει εργαστεί συστηματικά για την ωρίμανση και την ένταξη του έργου, πρόκειται για εξαιρετικά σημαντική δομή, αφού το πολυδύναμο ιατρείο Μακρύ Γιαλού θα εξυπηρετήσει τόσο κατοίκους όσο και επισκέπτες της περιοχής. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για έργο που από το 2004 μέχρι σήμερα αποτελεί διαρκές αίτημα των φορέων της περιοχής.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση των υποδομών υγείας της περιοχής. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή ενός σύγχρονου, μονώροφου κτιρίου με παραλληλεπίπεδη μορφή και συνολικό ύψος 5,30 μέτρα. Το κτίριο θα έχει κάλυψη 320,51 τ.μ. και θα περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένους χώρους για την εξυπηρέτηση των ασθενών και του προσωπικού.

Συγκεκριμένα, το νέο ιατρείο θα διαθέτει: Ιατρικούς Χώρους: Δύο εξεταστήρια γενικής χρήσης, γραφείο ιατρού, ακτινολογικό και μικροβιολογικό εργαστήριο. Νοσηλεία: Θάλαμο βραχείας νοσηλείας. Βοηθητικούς Χώρους: Χώρους αναμονής, κυλικείο, αποδυτήρια και χώρους ανάπαυσης προσωπικού, καθώς και δωμάτιο διανυκτέρευσης ιατρού. Προσβασιμότητα: Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για την προσβασιμότητα, με πρόβλεψη για W.C. ΑΜΕΑ, πέραν των κοινόχρηστων W.C.

Εξωτερικά θα κατασκευαστεί διάδρομος στάσης επισκεπτών με πέργκολες, ενώ το έργο περιλαμβάνει και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τα απαραίτητα δίκτυα υποδομών.

Χρονοδιάγραμμα

Υλοποίησης

Το έργο μπαίνει άμεσα σε τροχιά υλοποίησης με την ημερομηνία έναρξης της Πράξης να ορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2025. Η ολοκλήρωση του έργου και η ημερομηνία λήξης της πράξης έχει οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2027. Η ανάληψη των νομικών δεσμεύσεων για τα υποέργα (δηλαδή οι συμβάσεις με αναδόχους) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Βασικός στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας μονάδας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, ενισχύοντας το δίκτυο υποδομών υγείας στην Κρήτη.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ