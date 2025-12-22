ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΕΝΑΡΞΗ 19.00

•DJ NEKTARIOS PAPADAKIS – Εορταστικά τραγούδια.



ΤΡΙΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ 11.00

Τα Αγιοβασιλάκια πάνε πλατεία. Μουσική και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τα παιδιά του Βρεφικού – Παιδικού σταθμού Ιεράπετρας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ 14.00

• Ημερήσιο πάρτι με το MYSTERY TRUCK

• Μικτή Χορωδία του Δήμου Ιεράπετρας υπό τη διεύθυνση της Ελένης Διακάκη

• DJ GIORGOS MILIARAS

• Αναμνηστικές φωτογραφίσεις από το ΒeyourSelfie studio.



ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΕΝΑΡΞΗ 20.30

• ΄΄Οι παρέες ξανασμίγουν΄΄ μια βραδιά γεμάτη κέφι αφιερωμένη στο ελληνικό τραγούδι. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Βαγγέλης Δεληκούρας από «Τα παιδιά από την Πάτρα» μαζί με τον Γιώργο Σαρρή των «ΖΙΓΚ ΖΑΓΚ» και την Ευδοκία Ράπτη, μας υπόσχονται μια αξέχαστη βραδιά.

Είσοδος Ελεύθερη







ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

ΕΝΑΡΞΗ 19.00

• SANTA RUN και πάρτι με τον DJ NEKTARIO PAPADAKI

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ 19.00

• Το μουσικό συγκρότημα «ΑΠΟΗΧΟΣ» θα αποχαιρετήσει με τις μελωδίες και τα τραγούδια του το 2025.



***ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΩΣ 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΕΝΑΚΙ – ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ