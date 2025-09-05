Σας προσκαλούμε στις 8-9-2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, Δημοκρατίας 31 στην αίθουσα «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ» στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Α/Α Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1 «Έγκριση πρακτικού ελέγχου αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2023», με Σ.Α.: 377479,2.(Εισηγητής: Γεώργιος Χατζάκης). 2 Καταβολή αποζημίωσης μετά από εξωδικαστικό συμβιβασμό συμφώνα με την με αριθ. 203/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής(Εισηγητής: Γεώργιος Χατζάκης ). 3 Αιτήσεις δημοτών στην Επιτροπή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγητής: Εμμανουήλ Τζώρτζης). 4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 200/4-8-2025 (ΑΔΑ: 9ΞΜΗΩΡ8-ΦΝ4) απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για την περίοδο 2025–2026, κατόπιν παρατηρήσεων του ΑΣΕΠ.(Εισηγητής: Γεώργιος Χατζάκης). 5 Διαγραφή χρεών οφειλετών Δήμου .(Εισηγητής: Γεώργιος Χατζάκης). 6 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε ιδιώτη.(Εισηγητής: Γεώργιος Χατζάκης). 7 Επανάληψη διακήρυξης για την μίσθωση χώρου στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων στο κέντρο της Ιεράπετρας Εισηγητής: Γεώργιος Χατζάκης).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Φραγκούλης