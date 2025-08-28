Στο πλαίσιο της τελετής λήξης των ΚΥΡΒΕΙΩΝ το Σάββατο 30 Αυγούστου, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι και φορείς της περιοχής του Δήμου Ιεράπετρας θα παρουσιάσουν την ταυτότητα και την παράδοση του χωριού στην πόλη με στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου κάθε περιοχής.

Τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά ο Μάνος Παπαδάκης, ο οποίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια στη Γύρα, με μια σειρά από συναυλίες , με το διάσημο πλέον βανάκι του φορτώνει τραγούδια και ενισχυτές και οργώνει την χώρα! Τραγούδια από τις μέχρι τώρα συνεργασίες του με γνωστούς συνθέτες και τραγουδοποιούς, καθώς και παλαιότερα αλλά και νέα τραγούδια από τον επερχόμενο δίσκο του, με την πολύτιμη μουσική συντροφιά των εξαιρετικών μουσικών που τον πλαισιώνουν!

Χώρος: Παραλιακή πλατεία Ιεράπετρας

ΕΝΑΡΞΗ 20.00