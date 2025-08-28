Την Παρασκευή 29 Αυγούστου, στις 21:00 στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας θα προβληθεί η θεατρική παράσταση “Γκούφαλο”

Ένας ποντικός βγήκε βόλτα στο βαθύ, σκοτεινό δάσος… Ψάχνοντας το φουντούκι του, συνάντησε την πονηρή αλεπού, την εκκεντρική κουκουβάγια και το φίδι που πάει σε όλα τα πάρτυ.

Θα καταφέρει να σωθεί ο ποντικός από τα πεινασμένα πλάσματα του δάσους μέσα από την ιστορία του τρομερού Γκρούφαλο;

Εξάλλου δεν υπάρχει Γκρούφαλο – ή μήπως… υπάρχει;