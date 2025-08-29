Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο Άλσος Χλουβεράκη θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση “Η εκατομμυριούχος” του Μπέρναρ Σω σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Γιαννίδη. Πρόκειται για μια παραγωγή του Συλλόγου Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας.
Λίγα λόγια για το έργο:
Μια κωμωδία του Μπέρναρ Σω( George Bernard Shaw, 1856-1950.Ιρλανδός συγγραφέας, από τους σημαντικότερους δραματουργούς του παγκόσμιου θεατρικού ρεπερτορίου) «Η Εκατομμυριούχος» θα μας δείξει πόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει η ηθική, μπροστά στον πειρασμό του χρήματος.
Η Επιφάνια είναι η πλουσιότερη γυναίκα αλλά η ζωή της δεν πάει και τόσο καλά. Ο άντρας της την απατάει, ο επίδοξος εραστής της προσβάλει τον αγαπημένο της , η δικηγόρος της την χλευάζει, ο γιατρός αρνείται να την εξετάσει… Τι θα κάνει; Η παράσταση επιχειρεί να φέρει στο προσκήνιο επίκαιρα ερωτήματα με τρόπο σαρκαστικό αλλά και βαθιά ανθρώπινο.
«Κανείς δεν είναι τίποτα χωρίς χρήματα» λέει η Επιφάνια που κολυμπάει στα εκατομμύρια. Είναι όμως έτσι; Το χρήμα φέρνει απαραίτητα και την ευτυχία;
«Τα πλούτη είναι κατάρα και η φτώχεια είναι κατάρα» λέει ο Πακιστανός γιατρός.
« Γιατί αυτοί που έχουν λεφτά δεν ξέρουν να γλεντούν και αυτοί που ξέρουν δεν έχουν λεφτά ;» αναφωνεί ο Άντριαν
Συντελεστές παράστασης
• Μετάφραση: Κατερίνα Μπιλάλη
• Σκηνοθεσία – προσαρμογή κειμένου : Δημήτρης Γιαννίδης
• Σκηνικά-φωτογραφία: Αλέξανδρος Οικονομάκης
• Μουσική: Στέλλα Μαστοράκη
• Ενορχήστρωση: Μιχάλης Ζαμπετάκης
• Στίχοι τραγουδιών: -Μιχάλης Ζαμπετάκης («Απ’ τα πλούτη στη φτώχεια»
και το τραγούδι του επιλόγου) -Δημήτρης Γιαννίδης («Άντρες»)
• Χορογραφία: Κάλλια Κάκκου
• Φωτισμοί: Νίκος Νικολουδάκης
• Σχεδιασμός προγράμματος-αφίσας : Κατερίνα Κοντού.
Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης):
Δήμητρα Πανάγου : Δικηγόρος Ιουλία Σάγκαμορ
Νίκη Μύρου: Επιφάνια Ολισάτε ντι Παρέργα (Εκατομμυριούχος)
Αντώνης Ζωγραφάκης: Άλιστερ Φιτσφάσεντεν (σύζυγος της Επιφάνια)
Ντιάνα Ιωάννου: Πατρίτσια (Πόλυ) Σμιθ (ερωμένη του Άλιστερ)
Αλέξανδρος Οικονομάκης: Άντριαν Μλεντερμπλάντ (επίδοξος εραστής της Επιφάνια)
Μιχάλης Κατρίνης: Πακιστανός Γιατρός.
Μανώλης Κουφάκης: Βιοτέχνης
Ζαχαρούλα Μπαχλιτζανάκη: Σύζυγος του
Ντίνα Μπαχλιτζανάκη: Διευθύντρια ξενοδοχείου.