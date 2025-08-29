Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο Άλσος Χλουβεράκη θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση “Η εκατομμυριούχος” του Μπέρναρ Σω σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Γιαννίδη. Πρόκειται για μια παραγωγή του Συλλόγου Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας.

Λίγα λόγια για το έργο:

Μια κωμωδία του Μπέρναρ Σω( George Bernard Shaw, 1856-1950.Ιρλανδός συγγραφέας, από τους σημαντικότερους δραματουργούς του παγκόσμιου θεατρικού ρεπερτορίου) «Η Εκατομμυριούχος» θα μας δείξει πόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει η ηθική, μπροστά στον πειρασμό του χρήματος.

Η Επιφάνια είναι η πλουσιότερη γυναίκα αλλά η ζωή της δεν πάει και τόσο καλά. Ο άντρας της την απατάει, ο επίδοξος εραστής της προσβάλει τον αγαπημένο της , η δικηγόρος της την χλευάζει, ο γιατρός αρνείται να την εξετάσει… Τι θα κάνει; Η παράσταση επιχειρεί να φέρει στο προσκήνιο επίκαιρα ερωτήματα με τρόπο σαρκαστικό αλλά και βαθιά ανθρώπινο.

«Κανείς δεν είναι τίποτα χωρίς χρήματα» λέει η Επιφάνια που κολυμπάει στα εκατομμύρια. Είναι όμως έτσι; Το χρήμα φέρνει απαραίτητα και την ευτυχία;

«Τα πλούτη είναι κατάρα και η φτώχεια είναι κατάρα» λέει ο Πακιστανός γιατρός.

« Γιατί αυτοί που έχουν λεφτά δεν ξέρουν να γλεντούν και αυτοί που ξέρουν δεν έχουν λεφτά ;» αναφωνεί ο Άντριαν