Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Σητείας, Τυμπακίου, Καντάνου Σελίνου – Χανίων και Ιεράπετρας απέστειλαν στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την ακόλουθη επιστολή:

Αξιότιμοι κε Υπουργέ,

Αναφορικά με την εφαρμογή της δεύτερης φάσης για την υποχρεωτικότητα στην έκδοση ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σας αναφέρουμε ότι αυτό το θέμα έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στον πρωτογενή τομέα.

Η αγρότες καλούνται βιαίως να εφαρμόσουν μία απόφαση όπου για πρακτικούς λόγους και μόνο, δεν μπορεί να τύχει καθολικής εφαρμογής

Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών κινούνται και εργάζονται καθημερινά στην καρδιά της υπαίθρου όπου η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι εφικτή, παντού και πάντα. Αυτό όμως είναι προϋπόθεση για την έκδοση Δελτίου Αποστολής.

Επίσης σημαντική μερίδα του αγροτικού πληθυσμού δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για να ολοκληρώσουν με επιτυχία αυτή την διαδικασία.

Επιπροσθέτως, αναφέρουμε ότι η δωρεάν εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την έκδοση ψηφιακού δελτίο αποστολής χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό δυσχρηστίας και αυτό έχει σαν να αποτέλεσμα αυτό το εγχείρημα να γίνεται ακόμα πιο δύσκολο

Για όλα τα παραπάνω σας καλούμε να προβείτε άμεσα σε ενέργειες αναστολής του Μέτρου για τους αγρότες, έως ότου αλλάξουν οι συνθήκες για τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία, χωρίς δυσάρεστες συνέπειες για τους αγρότες μας.

Αναμένουμε την θετική ανταπόκρισή σας σε αυτό το αίτημα.

Εκ των ΔΣ

Α.Σ. Σητείας Λασιθίου – Πρ. Τσιφετάκης Γεώργιος

Α.Σ. Τυμπακίου Ηρακλείου – Πρ. Ορφανουδάκης Εμμ.

Α.Σ. Καντάνου_Σελίνου – Χανίων – Πρ. Βιδαλάκης Κώστας

Α.Σ Ιεράπετρας Λασιθίου – Πρ. Γαϊτάνης Ιωάννης