Χορήγηση εισοδήματος ενίσχυσης οικογενειών που είναι μόνιμοι κάτοικοι σε μειονεκτικές και ορεινές περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

Ειδικότερα, το ποσό της ενίσχυσης είναι 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων που διαμένουν σε μειονεκτικές και ορεινές περιοχές ανά έτος δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, ή 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα ανά έτος κυμαίνεται μεταξύ 3.000 έως 4.700 ευρώ.

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2025.

Οι πολίτες των οποίων η αίτηση του 2024 απορρίφθηκε, πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για το έτος 2025, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής του αιτήματός τους και ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων του αιτούντος, ενώ στο τέλος της διαδικασίας θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο η σχετική ειδοποίηση, με email ή με sms.

Όποιοι ωφελούμενοι θέλουν, μπορούν να απευθύνονται και στο ΚΕΠ της περιοχής τους, όπου διαπιστευμένοι υπάλληλοι θα αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν αντ’ αυτών, το σύνολο της διαδικασίας, μέχρι την οριστική κατάθεση και τη σχετική απάντηση.

Ο σύνδεσμος της ψηφιακής πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων είναι:

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/epidomata/eisodematike-eniskhuse-oreinon-e-kai-meionektikon-periokhon

ή απευθείας στη διεύθυνση

https://oreina.epidomata.gov.gr/

Ο σύνδεσμος είναι προσβάσιμος και μέσω του site του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr στο πεδίο «Οικογένειες»