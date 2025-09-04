Η προθεσμία για την υπογραφή Διμερούς Σύμβασης και ενεργοποίησης Επιταγής Κατάρτισης για τα προγράμματα διάρκειας 450 ή 400 ωρών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κατάρτισης σε κλάδους αιχμής διαμορφώνεται σε έως σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη δημοσιοποίηση Μητρώου Ωφελουμένων.

Για το Μητρώο Ωφελουμένων που δημοσιεύτηκε στις 05.08.2025, τελική ημερομηνία υπογραφής Διμερούς Σύμβασης και ενεργοποίησης Επιταγής Κατάρτισης ορίζεται η 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι προθεσμίες για προγράμματα διάρκειας 350 ή 300 και 200 ωρών παραμένουν ως έχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/