Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

αποφασίζουμε:

1. Τη διεύρυνση των κάτωθι θεματικών κατηγοριών που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης φυσικών προσώπων με υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ «myEfka.Live.gov.gr»:

Τμήμα Παροχών

1. Επίδομα Ασθένειας

2. Επίδομα Μητρότητας

3. Ηλεκτρονική Αίτηση Εξόδων Κηδείας

Τμήμα Μητρώου και Ασφαλιστικού Βίου

4. Βεβαίωση Ασφάλισης (Χρόνου ασφάλισης – Προϋπηρεσίας)

5. Αλλαγή στοιχείων Μητρώου

6. Ασφαλιστική Ικανότητα

7. Απογραφή Ασφαλισμένου

8. Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας

9. Βεβαίωση Απογραφής

10. Διεκπεραίωση αιτήματος για τον χρόνο ασφάλισης μέσω ΥΔΑΑΒ

Τμήμα Συντάξεων-Πληρωμών

11. Αίτηση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης

12. Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης Τμήμα Διοικητικού-Πληροφόρησης Πολιτών

13. Παραλαβή Απόφασης ΚΕΠΑ

Τμήμα Ασφάλισης – Εισφορών

14. Βεβαίωση εγγραφής για μη μισθωτούς

15. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης για μη μισθωτούς

16. Διεκπεραίωση αιτήματος για την έκδοση Απογραφικού Δελτίου Αγροτών

Με την προσθήκη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, της Διεύθυνσης Α’ Απονομής Διεθνών Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών, ως εξής:

1. Έκδοση ΑΜΚΑ σε κατοίκους χωρών ΕΕ και ΕΟΧ, Ελβετίας, Ηνωμένου Βασιλείου και χωρών ΔΣΚΑ, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.