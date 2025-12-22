Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου ενημερώνει τους δημότες ότι:

Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου και την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, το λεωφορείο του Δήμου δεν θα λειτουργήσει.

Από 1η Ιανουαρίου, το πρόγραμμα δρομολογίων του δημοτικού λεωφορείου διαμορφώνεται ως εξής:

Το λεωφορείο θα πραγματοποιεί το δρομολόγιο όπως ίσχυε έως σήμερα, εξυπηρετώντας όλα τα χωριά σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα.

Τρίτη – Πέμπτη

Το δρομολόγιο θα εκτελείται από την αντίθετη πλευρά, με ώρα εκκίνησης 08:20,

ξεκινώντας από το Κάτω Μετόχι, συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας τον κύκλο του Οροπεδίου.