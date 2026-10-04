Την επίσκεψη ειδικού, διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο Οροπέδιο Λασιθίου και στις πληγείσες περιοχές από τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία των τελευταίων ημερών εξήγγειλε ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης στην ανοικτή συνεδρίαση του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026.

Ο κ. Πλακιωτάκης ενημέρωσε τα μέλη του Συλλόγου πως την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 και αμέσως μετά την ευρεία συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Κρήτης, θα συνοδεύσει στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τους:

Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Χρίστο Δήμα

Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά

Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή, Κώστα Κατσαφάδο και

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδιο για την φυτική παραγωγή Γιάννη Ανδριανό.

Μεταξύ άλλων, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα καταγράψει το σύνολο των προβλημάτων και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου θα δρομολογηθούν τα απαραίτητα επόμενα βήματα.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής απευθύνοντας χαιρετισμό στην ανοικτή συνεδρίαση του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου σημείωσε: ”

Προφανώς και θα ήθελα να βρίσκομαι σήμερα εκεί μαζί σας. Όμως, υποχρεώσεις που αφορούν ακριβώς τον κυβερνητικό συντονισμό για την αντιμετώπιση των καταστροφών που έπληξαν την περιοχή μας με κρατούν προσωρινά στην Αθήνα. Θέλω όμως, πριν από οτιδήποτε άλλο, να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι δίπλα σας, αντιλαμβάνομαι τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησε η φυσική καταστροφή κατανοώ πλήρως τις αγωνίες σας. Για τον λόγο αυτό από την πρώτη στιγμή βρίσκομαι σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό με τις ηγεσίες των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης, Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, την διοίκηση του ΕΛΓΑ, τους δημάρχους των πληγεισών περιοχών και εκπροσώπους του τουριστικού τομέα και των αγροτών. Στο πλαίσιο αυτό και ως πρώτο αναγκαίο βήμα, οργανώσαμε ειδική περιοδεία στο Οροπέδιο Λασιθίου από διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τους Υπουργούς Μεταφορών και Υποδομών Χρίστο Δήμα, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, τον αρμόδιο υφυπουργό για την Κρατική Αρωγή Κώστα Κατσαφάδο και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Ανδριανό, αρμόδιο για την φυτική παραγωγή και έχων την εποπτεία του ΕΛΓΑ. Με τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου θα είμαστε στην περιοχή αύριο – Δευτέρα – προκειμένου να καταγράψουμε το σύνολο των προβλημάτων και όλοι μαζί να συντονίσουμε τα απαραίτητα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, το πρωί της Δευτέρας θα συνεδριάσουμε στην Περιφέρεια προκειμένου να γίνει η πρώτη αναλυτική καταγραφή των καταστροφών. Στα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου έχω επισημάνει ότι πρέπει να υπάρχουν γρήγορες αντιδράσεις από την Πολιτεία, ακόμα πιο άμεσες δράσεις για την ουσιαστική αποκατάσταση των καταστροφών στα οδικά δίκτυα και την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων. Τους υπογράμμισα πως ειδικά οι αγρότες του Οροπεδίου έχουν υποστεί πρωτοφανή και ολοκληρωτική καταστροφή. Τους εξήγησα πως για την δίκαιη στήριξη τους απαιτείται ευρύτερος κυβερνητικός συντονισμός σε ανώτατο επίπεδο και με την συμμετοχή τουλάχιστον των Υπουργείων Πολιτικής Προστασίας – Αγροτικής Ανάπτυξης – Οικονομικών και Υποδομών.

Αγαπητοί φίλοι

Με γνωρίζετε όλοι. Με ξέρετε προσωπικά. Έχω καταγράψει τα πρώτα αιτήματα που αναδείξατε στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Αγροτικού Συλλόγου και γνωρίζετε ότι θα δώσω μάχη μαζί σας για να υλοποιηθούν. Αυτή την ώρα όμως απαιτούνται δράσεις και πράξεις. Όχι εύκολα λόγια. Ευχαριστώ”.