Σύμφωνα με τον φετινό Ετήσιο Παγκόσμιο Δείκτη Συνταξιοδότησης (2026), η Ελλάδα αναδείχθηκε στην πρώτη θέση παγκοσμίως ως προορισμός για συνταξιοδότηση. Εμείς θα συμπληρώσουμε ότι αυτό αφορά τους αλλοδαπούς που έρχονται στην Ελλάδα, μετά τη συνταξιοδότησή τους… με τις υψηλές συντάξεις των χωρών τους! Όχι φυσικά για τους Έλληνες συνταξιούχους με τις πενιχρές συνάξεις και τιμές που καλούνται να πληρώσουν!

Η υψηλή βαθμολογία της Ελλάδας οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων: χαμηλό/ προσιτό κόστος ζωής, καλό κλίμα, ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης, εύκολη στέγαση και προσιτές επιλογές βίζας/άδειας παραμονής. Όπως αναφέρεται «η Ελλάδα προσφέρει όμορφη, φιλόξενη και οικονομικά προσιτή ευρωπαϊκή βάση με προσβάσιμες επιλογές διαμονής και έναν τρόπο ζωής που είναι πλούσιος με κάθε έννοια». Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία του δείκτη που η Ελλάδα καταλαμβάνει την κορυφαία θέση, εκτοπίζοντας παραδοσιακούς «πρωταθλητές», όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία.

ΛΕΩΝ.Κ.